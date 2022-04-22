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Аналитики ЦБ предсказали растущую роль «челночного» бизнеса в России

Аналитики Центробанка ожидают, что структурная трансформация экономики России из-за санкций, которую анонсировала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, приведет к усилению роли «челноков» в налаживании альтернативных поставок из-за рубежа.
Forbes
Предприниматели-«челноки» станут играть большую роль в ходе адаптации российской экономики к новым условиям, говорится в обзоре департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ.
ФАН
Ограничения на импорт и логистику потребуют от российских производителей поиска новых партнеров, новых путей доставки продукции и перехода на производство других товаров, отметила Набиуллина.
Forbes
Завершение структурной перестройки: на этом этапе возможны локальные технологические прорывы в отдельных направлениях, однако в целом новое равновесие будет достигнуто на менее совершенной технологической базе.
РБК

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