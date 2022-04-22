Аналитики Центробанка ожидают, что структурная трансформация экономики России из-за санкций, которую анонсировала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, приведет к усилению роли «челноков» в налаживании альтернативных поставок из-за рубежа.
Завершение структурной перестройки: на этом этапе возможны локальные технологические прорывы в отдельных направлениях, однако в целом новое равновесие будет достигнуто на менее совершенной технологической базе.
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные высокоточными ракетами «Калибр» в районе железнодорожной станции Мелиоративное уничтожили до батальона военнослужащих ВСУ с вооружением и военной техникой.
Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил Министерству промышленности и торговли изменить режим работы крупных гипермаркетов по воскресеньям, сообщает RT со ссылкой на копию обращения парламентария к главе ведомства Денису Мантурову.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе считают, что Россия не хочет вести переговоры по разрешению ситуации на Украине, поэтому страны-члены ЕС будут продолжать оказывать Киеву поддержку, передает РИА "Новости".