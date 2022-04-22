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Аналитики ЦБ предсказали растущую роль «челночного» бизнеса в России

Структурная трансформации экономики России из-за санкций может привести к возрастанию роли «челноков» в налаживании альтернативных цепочек поставок из-за рубежа.
Национальная служба новостей
Предприниматели-«челноки» станут играть большую роль в ходе адаптации российской экономики к новым условиям, говорится в обзоре департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ.
ФАН
На этом этапе государство должно принять на себя часть финансовых рисков, эффективной мерой общей поддержки послужат снижение налогов для бизнеса и дерегулирование, считают в ЦБ.
РБК
Импульс к росту получат ремонтные и сервисные предприятия.
РБК

Подробнее о событии

ЦБ: роль «челночного» бизнеса возрастет в рамках трансформации экономики
ФАН02:24
ЦБ спрогнозировал рост роли «челночного» бизнеса в России
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Аналитики ЦБ спрогнозировали рост роли «челночного» бизнеса в России
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Аналитики ЦБ оценили роль «челноков» в структурной трансформации экономики России
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Растущую роль «челночного» бизнеса предсказали аналитики ЦБ в России
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Аналитики ЦБ предсказали растущую роль «челночного» бизнеса в России
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