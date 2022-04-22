РБКАналитики ЦБ предсказали растущую роль «челночного» бизнеса в РоссииСтруктурная трансформации экономики России из-за санкций может привести к возрастанию роли «челноков» в налаживании альтернативных цепочек поставок из-за рубежа.Национальная служба новостейПредприниматели-«челноки» станут играть большую роль в ходе адаптации российской экономики к новым условиям, говорится в обзоре департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ.ФАННа этом этапе государство должно принять на себя часть финансовых рисков, эффективной мерой общей поддержки послужат снижение налогов для бизнеса и дерегулирование, считают в ЦБ.РБКИмпульс к росту получат ремонтные и сервисные предприятия.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКЭкономика сегодняГазета.RuСобака.ruПодробнее о событииЦБ: роль «челночного» бизнеса возрастет в рамках трансформации экономикиФАН02:24ЦБ спрогнозировал рост роли «челночного» бизнеса в РоссииЭкономика сегодня02:30Аналитики ЦБ спрогнозировали рост роли «челночного» бизнеса в РоссииВедомости02:29В ЦБ предрекли возвращение «челноков» в РоссиюНациональная служба новостей02:32Аналитики ЦБ оценили роль «челноков» в структурной трансформации экономики РоссииForbes00:43Растущую роль «челночного» бизнеса предсказали аналитики ЦБ в РоссииЕдиный банк00:43Аналитики ЦБ предсказали растущую роль «челночного» бизнеса в РоссииРБК23:30Показать ещёОценить116Поделиться