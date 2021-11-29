Будьте в Плюсе

Аналитики ЦБ предупредили о резком падении спроса на ипотеку в новостройках

По оценке ЦБ, сделанный в конце первого полугодия 2021 года прогноз по спросу на жилищные кредиты сейчас требует корректировки в сторону понижения.
РБК
По мнению аналитиков, до середины 2025 г. в среднем не более 1 млн семей по всей России потенциально смогут обслуживать ипотеку на первичном рынке.
Ведомости
Дополнительное стимулирование ипотеки на новостройки с помощью льготных программ способно «привести к формированию избыточного предложения нового жилья», заключают в ЦБ.
РБК
Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин сомневается, что выдачи по 0,5 млн кредитов ипотеки на первичном рынке ежегодно новым заемщикам (нерефинансируемым) являются залогом устойчивой траектории.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

В ЦБ допустили обвал спроса на ипотеку и новостройки после 2025 года
Компаниявчера в 14:31
Аналитики ЦБ предупредили о резком падении спроса на ипотеку через пять лет
Forbesвчера в 12:39
Аналитики ЦБ допускают резкое падение спроса на ипотеку в России в 2026-2030 годах
ТАССвчера в 10:34
Аналитики ЦБ предупредили о резком падении спроса на ипотеку в новостройках
Ведомостивчера в 11:28
Аналитики ЦБ спрогнозировали падение спроса на ипотеку в 2026–2030 годах
Известиявчера в 11:01
ЦБ спрогнозировал обвал спроса на ипотеку и новостройки после 2025 года
РБКвчера в 12:30
ЦБ РФ указал на возможность резкого падения спроса на ипотеку в 2026-2030 г
РИА Новостивчера в 09:48

Интересное