ВедомостиАналитики ЦБ предупредили о резком падении спроса на ипотеку в новостройкахПо оценке ЦБ, сделанный в конце первого полугодия 2021 года прогноз по спросу на жилищные кредиты сейчас требует корректировки в сторону понижения.РБКПо мнению аналитиков, до середины 2025 г. в среднем не более 1 млн семей по всей России потенциально смогут обслуживать ипотеку на первичном рынке.ВедомостиДополнительное стимулирование ипотеки на новостройки с помощью льготных программ способно «привести к формированию избыточного предложения нового жилья», заключают в ЦБ.РБКГлавный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин сомневается, что выдачи по 0,5 млн кредитов ипотеки на первичном рынке ежегодно новым заемщикам (нерефинансируемым) являются залогом устойчивой траектории.КоммерсантъЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияРБКИА Красная ВеснаПодробнее о событииВ ЦБ допустили обвал спроса на ипотеку и новостройки после 2025 годаКомпаниявчера в 14:31Аналитики ЦБ предупредили о резком падении спроса на ипотеку через пять летForbesвчера в 12:39Аналитики ЦБ допускают резкое падение спроса на ипотеку в России в 2026-2030 годахТАССвчера в 10:34Аналитики ЦБ предупредили о резком падении спроса на ипотеку в новостройкахВедомостивчера в 11:28Аналитики ЦБ спрогнозировали падение спроса на ипотеку в 2026–2030 годахИзвестиявчера в 11:01ЦБ спрогнозировал обвал спроса на ипотеку и новостройки после 2025 годаРБКвчера в 12:30ЦБ РФ указал на возможность резкого падения спроса на ипотеку в 2026-2030 гРИА Новостивчера в 09:48Показать ещёОценить5Поделиться