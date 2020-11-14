Мнение департамента может не отражать официальную позицию ЦБ. Специалисты Центробанка проанализировали данные Росстата о доходах, расходах и сбережениях россиян за третий квартал 2020 года (Росстат перешел на квартальную публикацию этих данных с ежемесячной в начале 2019 года).

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