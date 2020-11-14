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РБК
РБК

Аналитики ЦБ увидели искажение сбережений россиян в данных Росстата

Live24
ФАН
Forbes
РБК
News.ru
URA.Ru
Мнение департамента может не отражать официальную позицию ЦБ. Специалисты Центробанка проанализировали данные Росстата о доходах, расходах и сбережениях россиян за третий квартал 2020 года (Росстат перешел на квартальную публикацию этих данных с ежемесячной в начале 2019 года).В источнике
С чего всё началось
Статистика доходов и расходов россиян, которую ведет Росстат, искажена двумя факторами — учетом эскроу-счетов в рамках новой схемы финансирования жилищного строительства и, напротив, недоучетом вложений россиян в ценные бумаги, написали аналитики департамента исследований и прогнозирования Банка России в новом выпуске макроэкономического бюллетеня «О чем говорят тренды» (.pdf
).
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