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Аналитики ЦМАКП: Россию в 2023 году ждет период «тягучей», умеренно высокой инфляции

Пока же по итогам января—августа профицит торговли товарами и услугами, по оценке Банка России, сложился на рекордном уровне $213,6 млрд — в 2,4 раза больше, чем за тот же период годовой давности.
РБК
В августе уже наметилась тенденция к снижению профицита, предполагает экономист банка «ЦентроКредит», автор Telegram-канала MMI Евгений Суворов, проанализировав опубликованные Центробанком показатели платежного баланса.
РБК
Учитывая немонетарные факторы инфляции, в ЦМАКП предупреждают, что Центробанк встанет перед классической дилеммой: ужесточение денежно-кредитной политики снизит потенциал восстановительного экономического роста, при этом на инфляцию повлияет мало.
РБК
Аналитики Центробанка в последнем выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» связали падение цен с действием разовых факторов, включая «компенсационную» корректировку после всплеска цен в марте—апреле.
РБК

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