В августе уже наметилась тенденция к снижению профицита, предполагает экономист банка «ЦентроКредит», автор Telegram-канала MMI Евгений Суворов, проанализировав опубликованные Центробанком показатели платежного баланса.
Учитывая немонетарные факторы инфляции, в ЦМАКП предупреждают, что Центробанк встанет перед классической дилеммой: ужесточение денежно-кредитной политики снизит потенциал восстановительного экономического роста, при этом на инфляцию повлияет мало.
Колонна российской военной техники, предназначенной для ударов по средствам воздушного нападения, направляется в район Купянска и Изюма, сообщает 9 сентября телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».