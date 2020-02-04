Российская экономика может пострадать от коронавируса в первую очередь из-за подешевевшей нефти, пишут аналитики Citi.

с чего всё началось

Аналитики Citi оценили ущерб, причиненный экономике России, от короновируса. Отмечается, что падение цен на нефть из-за эпидемии может сделать медленнее рост ВВП государства в нынешнем году на 0,28 процентных пункта.

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