Экономика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиАналитики Citi оценили ущерб экономике России от коронавируса

Аналитики Citi оценили ущерб, причиненный экономике России, от короновируса. Отмечается, что падение цен на нефть из-за эпидемии может сделать медленнее рост ВВП государства в нынешнем году на 0,28 процентных пункта.
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с чего всё началось

Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

Российская экономика может пострадать от коронавируса в первую очередь из-за подешевевшей нефти, пишут аналитики Citi.
Ведомостивчера в 09:07

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Аналитики выяснили, как коронавирус изменит мировые цены на нефть

URA.Ruвчера в 21:40

Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

Piter.tv00:37

Новости за ночь: Аналитики оценили возможный ущерб экономике РФ от коронавируса

Национальная служба новостейвчера в 23:02

Аналитики подсчитали ущерб экономике России от коронавируса

НТВ00:50

Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса 2019-nCoV

Ридусвчера в 15:45

Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса

РБКвчера в 14:30

Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

Ведомостивчера в 09:07
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:03, Ашберн
Культура

Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

RT на русском 04:52
Футбол

Арабский телеканал сообщил об отстранении сборной России от ЧМ-2022

Арабский телеканал beIN SPORTS в своем Twitter-аккаунте сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило сборную России от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
Lenta.ru 04:42
Политика

В Кремле заявили о масштабной работе по защите россиян от коронавируса

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в России ведётся масштабная и системная работа по защите от распространения коронавируса.
RT на русском 04:40
Экономика

В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами

Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
РИА Новости 01:02
Общество

Минсельхоз не рассматривает ограничения на поставки продуктов из КНР

Министерство сельского хозяйства России не рассматривает вопрос ограничений на поставки продуктов из Китая.
RT на русском 03:16
Гаджеты

На сайте Samsung появились официальные изображения Galaxy S20

Презентация линейки Galaxy S20 состоится 11 февраля. На этом же мероприятии Samsung покажет свою новую гибкую раскладушку.
The GEEK 01:58
Происшествия

Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование

Прокуратура ЗАО Москвы принесла журналисту издания Meduza Ивану Голунову извинения за незаконное уголовное преследование, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.
РБК 03:40
Армия и оружие

Эрдоган: Турция не хочет обострять отношения с Россией

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее рассказал о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе в ходе авиационного удара.
RuNews24.ru вчера в 10:05
Политика

ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
РБК вчера в 12:59
Общество

Второй самолет доставил в Тюменскую область эвакуированных из Китая

РБК 04:38
Политика

Минкомсвязь определит перечень интернет-ресурсов с бесплатным доступом

Минкомсвязь РФ к концу февраля определит перечень интернет-ресурсов, к которым будет обеспечен бесплатный доступ, заявил журналистам глава ведомства Максут Шадаев.
РИА Новости 04:41
Политика

Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе

РИА Новости вчера в 23:29
Шоу-бизнес

Дочь Успенской назвала Малахова настоящим мужчиной

Дочь российской певицы Любови Успенской 30-летняя Татьяна Плаксина назвала настоящим мужчиной телеведущего Андрея Малахова, который поспособствовал, чтобы в звёздной семье воцарился мир.
News.ru 03:19
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 01:11
Общество

33-летняя жительница Подмосковья родила 11-го ребенка

Pravda.Ru вчера в 13:56
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета вчера в 02:29
Культура

Генри Кавилл рассказал, как снимали знаменитую сцену в ванне

Британский актер Генри Кавилл объяснил, как готовился к знаковой сцене в ванне в сериале "Ведьмак", пытаясь оправдать ожидания фанатов одноименной книги и видеоигры, сообщает Independent.
РИА Новости вчера в 15:39
Культура

Начались съемки нового сезона сериала «Сваты»

Очередные эпизоды седьмого сезона популярного сериала "Сваты" снимают в Белоруссии.
Уфимские Заметки 02 февраля в 09:10
Политика

В Кремле объяснили необходимость поправок в Конституцию о Госсовете

Поправки в конституцию в части формирования Госсовета связаны с тем, чтобы основной закон отвечал уровню развития политической системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:46
Экономика

Богатейшие россияне потеряли за месяц порядка 8 млрд долларов

Богачи из России в январе потеряли 7,77 миллиарда долларов. Об этом следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Москва 24 03 февраля в 13:23
Здоровье

Роскачество назвало дешевые аналоги популярных суперфудов

РИА Новости 02:59
Шоу-бизнес

Игорь Крутой попросил Ирину Дубцову одеться

Композитор Игорь Крутой отреагировал на фотосессию исполнительницы, попросив в комментариях девушку прикрыться.
Аргументы недели 03 февраля в 14:46
Происшествия

На борту карантинного судна в Японии находятся 24 гражданина РФ

REGNUM 04:34
Футбол

«Ливерпуль» молодежным составом справился с «Шрусбери» в Кубке Англии

На стадионе "Энфилд" состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун".
Вести.Ru вчера в 17:36
Игры

Sony запустила страницу PlayStation 5

В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
ToDay News Ufa вчера в 16:43
Происшествия

В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу

Известия вчера в 08:23
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

РИА Новости вчера в 23:53
Общество

РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства

Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
РИА Новости 02:48
Энергетика

Индия решила присоединиться к проекту «Восток ойл»

Интерфакс 03:03
Музыка

Игорь Матвиенко высоко оценил талант певицы Билли Айлиш

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