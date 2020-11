Игроки снова разочаровались подборкой Xbox Live Gold — в этот раз декабрьской

Microsoft представила очередную подборку Xbox Live Gold на декабрь, и подписчики сервиса опять получат доступ к четырём играм: The Raven Remastered (Xbox One) — в течение всего месяца Saints Row: Gat out of Hell (Xbox 360) — с 1 по 15 декабря Bleed 2 (Xbox One) — с 16 декабря по 15 января Stacking (Xbox 360) — с 16 по 31 декабря.