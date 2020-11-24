Аналитики Credit Suisse назвали рубль главным разочарованием года
Эксперты Credit Suisse считают рубль недооцененным по фундаментальным показателям, таким как экономический рост, размер счета текущих операций и реальные процентные ставки. «У рубля есть потенциал для укрепления к концу года», — отметили аналитики банка.В источнике
С чего всё началось
Аналитики Credit Suisse назвали рубль главным разочарованием года
В случае отсутствия сюрпризов на геополитическом фронте рубль может продолжить дальнейшее укрепление к доллару в направлении диапазона ₽70–72, прогнозируют в банке. Опрошенные сервисом Refinitiv аналитики валютного рынка в среднем прогнозируют, что курс доллара к концу 2020 года составит около ₽76.
РБК05:58
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