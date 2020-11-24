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РБК
РБК

Аналитики Credit Suisse назвали рубль главным разочарованием года

Эксперты Credit Suisse считают рубль недооцененным по фундаментальным показателям, таким как экономический рост, размер счета текущих операций и реальные процентные ставки. «У рубля есть потенциал для укрепления к концу года», — отметили аналитики банка.В источнике
С чего всё началось
РБК

Аналитики Credit Suisse назвали рубль главным разочарованием года

В случае отсутствия сюрпризов на геополитическом фронте рубль может продолжить дальнейшее укрепление к доллару в направлении диапазона ₽70–72, прогнозируют в банке. Опрошенные сервисом Refinitiv аналитики валютного рынка в среднем прогнозируют, что курс доллара к концу 2020 года составит около ₽76.
РБК05:58
Подробнее о событии
ТАСС

В Credit Suisse назвали временным ослабление рубля

ТАСС08:36
Lenta.ru

Рубль назвали главным разочарованием года

Lenta.ru08:19
Банки.ру

В Credit Suisse назвали перспективные валюты и активы на 2021 год

Банки.ру06:43
РБК

Аналитики Credit Suisse назвали рубль главным разочарованием года

РБК05:58
Финмаркет

Рубль недооценен по фундаментальным показателям - Credit Suisse

Финмаркет05:11
Коммерсантъ

Credit Suisse назвал ослабление рубля временным

Коммерсантъ04:34
РИА Новости

Credit Suisse оценил перспективы рубля

РИА Новости03:47

Си Цзиньпин назвал стратегическим сотрудничество Китая и Евросоюза

В сложных международных обстоятельствах взаимодействие Китая с ЕС приобретает дополнительное стратегическое и глобальное значение, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Си Цзиньпин назвал стратегическим сотрудничество Китая и Евросоюза
Парламентская газета09:17

Игроки снова разочаровались подборкой Xbox Live Gold — в этот раз декабрьской

Microsoft представила очередную подборку Xbox Live Gold на декабрь, и подписчики сервиса опять получат доступ к четырём играм: The Raven Remastered (Xbox One) — в течение всего месяца Saints Row: Gat out of Hell (Xbox 360) — с 1 по 15 декабря Bleed 2 (Xbox One) — с 16 декабря по 15 января Stacking (Xbox 360) — с 16 по 31 декабря.
Игромания.ру11:20

Суд приговорил экс-главу «Известий» Эраста Галумова к шести годам колонии

Гагаринский суд Москвы приговорил политолога и бывшего гендиректора издательства "Известия" Эраста Галумова к шести годам колонии по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ruвчера в 11:19