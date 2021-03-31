Арестованного по делу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева бизнесмена Бориса Шпигеля госпитализируют из московского СИЗО № 4 в больницу изолятора «Матросская Nишина», сообщает в среду, 31 марта, член столичной ОНК Ольга Дружинина.
Известно, что в апреле подписчики PS Plus получат в качестве подарка Oddworld: Soulstorm для PlayStation 5. Сейчас же сообщается, что второй бесплатной игрой может стать Civilization 6. Подписчики Reddit обратили внимание на странности в японском магазине PlayStation Store.
Онлайн-премьера фильма "Родные" режиссера Ильи Аксенова состоится на сервисе Start 10 апреля 2021 года.InterMedia напоминает: по сюжету однажды утром отец семейства (Сергей Бурунов) решает исполнить мечту всей жизни — поехать с родными (Ирина Пегова, Семен Трескунов, Никита Павленко, Катерина Беккер и певица Монеточка) на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней.
Москва и Санкт-Петербург вошли в десятку городов, где сильнее всего выросли цены на жилье по итогам 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании Knight Frank.