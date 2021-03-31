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Urbc.Ru

Аналитики «Эксперт РА» прогнозируют рост ставок по ипотеке в РФ до 7,5-8%

Ставки по ипотеке в РФ к концу года могут вырасти до 7,5-8%. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».В источнике
URA.Ru
Российская газета
Lenta.ru

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Аналитики «Эксперт РА» прогнозируют рост ставок по ипотеке в РФ до 7,5-8%

Urbc.Ru04:30

Аналитики: россияне потеряют выгоды от льготной ипотеки

URA.Ru02:51

Эксперты спрогнозировали рост средней ставки без льготной ипотеки

Российская газета17:10

Россиян предупредили о возможном перегреве рынка недвижимости

Lenta.ru01:54
Интересное

Арестованного по делу Белозерцева бизнесмена Шпигеля госпитализировали

Арестованного по делу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева бизнесмена Бориса Шпигеля госпитализируют из московского СИЗО № 4 в больницу изолятора «Матросская Nишина», сообщает в среду, 31 марта, член столичной ОНК Ольга Дружинина.
Известия05:29

Стали известны возможные игры, которые будут бесплатными в апреле для подписчиков PS Plus

Известно, что в апреле подписчики PS Plus получат в качестве подарка Oddworld: Soulstorm для PlayStation 5. Сейчас же сообщается, что второй бесплатной игрой может стать Civilization 6. Подписчики Reddit обратили внимание на странности в японском магазине PlayStation Store.
Чемпионат29 марта в 12:57

«Родные» выйдут на Start

Онлайн-премьера фильма "Родные" режиссера Ильи Аксенова состоится на сервисе Start 10 апреля 2021 года.InterMedia напоминает: по сюжету однажды утром отец семейства (Сергей Бурунов) решает исполнить мечту всей жизни — поехать с родными (Ирина Пегова, Семен Трескунов, Никита Павленко, Катерина Беккер и певица Монеточка) на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней.
ИА InterMedia05:23

Украину предупредили о присутствии российской армии в Донбассе

«В ситуации обострения в Донбассе эволюция, которую уже претерпела украинская армия, вынудит российскую армию вмешаться под своим лицом», – приводит слова специалиста «Радиоточка НСН».
Общественная служба новостейвчера в 07:13

Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье в 2020 году

Москва и Санкт-Петербург вошли в десятку городов, где сильнее всего выросли цены на жилье по итогам 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании Knight Frank.
Коммерсантъ05:05