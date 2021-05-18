Аналитики Frank RG назвали число банковских клиентов-миллионеров в России
Больше сорока тысяч человек с финансовыми активами от миллиона долларов и выше имеют вклады в российских банках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Frank RG. Согласно полученным данным, этот показатель вырос на 10,8% по сравнению с прошлым годом.В источнике
С чего всё началось
Аналитики назвали число банковских клиентов-миллионеров в России
В российских банках размещают средства около 41 тыс. человек с финансовыми активами от $1 млн, свидетельствуют результаты исследования сегмента private banking (бизнес-услуг для состоятельных клиентов), проведенного Frank RG (есть у РБК). За год этот показатель вырос на 10,8% с 37 тыс. человек.
РБК05:00