Коронавирус

Агентство МоскваАгентство МоскваАналитики Group-IB зафиксировали несколько хакерских атак на mos.ru

Компания Group-IB зафиксировала несколько DDoS-атак на инфраструктуру Москвы, в том числе на портал mos.ru, сейчас ведется расследование этих инцидентов, сообщил журналистам генеральный директор компании Илья Сачков.
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Илья Сачков
13 апреля сайт mos.ru начал испытывать повышенные нагрузки, связанные не только с большим количеством пользователей, желающих получить цифровой пропуск, но и с кибератаками, природа и атрибуция которых исследуется нами. О результатах анализа сообщим дополнительно.
— Илья Сачков, российский предпринимательФили-Давыдково 05:49

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Аналитики Group-IB зафиксировали несколько хакерских атак на mos.ru

Агентство Москва04:50

Столичные власти зафиксировали атаку на портал mos.ru

РЕН ТВ05:16

Эксперты Group-IB отмечают волну атак хакеров на мос.ру

Информационный центр Правительства Москвы05:15

Сбой в работе сайта mos.ru объясняется массовой хакерской атакой на ресурс

Эхо Москвы05:00

Десятки кибератак на электронные сервисы Москвы зафиксировали с начала февраля

Вечерняя Москва06:00

Компанию Group-IB привлекли к расследованию кибератак на электронные сервисы Москвы

Москва 2404:38

Сайт мэра Москвы зафиксировал бот-атаку в первый день выдачи пропусков

РИА Новости03:26
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
Общество

Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса

Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян.
РБК вчера в 22:17
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Общество

Минпросвещения допустило изменение сроков сдачи ЕГЭ

Минпросвещения России может скорректировать срок проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) для школьников, но пока такого решения нет.
Известия 05:51
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Энергетика

ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
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Общество

Для езды по Москве начали выдавать специальные пропуска

С 15 и до 30 апреля цифровой пропуск понадобится гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте.
Вести.Ru 03:35
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Общество

Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.
Новости Юргинского района 10 апреля в 05:48
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Общество

Парикмахеры угрожают первому вице-премьеру Удмуртии

Парикмахеры угрожают первому заместителю председателя правительства Удмуртии Александру Свинину.
ГТРК Удмуртия 04:10
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Киберспорт

Natus Vincere проиграли второй матч на ESL One Los Angeles 2020

Natus Vincere проиграли Ninjas in Pyjamas в матче группового этапа ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2 для Европы и СНГ.
Спорт-Экспресс вчера в 01:35
Общество

В Италии за сутки число умерших стало самым низким за три недели

В Италии за сутки от коронавируса умерли 431 человек. Как сообщает ToDay News Ufa, этот показатель стал наименьшим за все 3 недели.
ToDay News Ufa вчера в 14:23
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Экономика

ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов

В документе отмечается, что «при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг» сотрудники банков нередко предоставляют клиентам неполную или даже недостоверную, «в том числе вводящую в заблуждение», информацию об их особенностях и связанных с ними рисках.
РБК 05:05
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Общество

Генпрокуратура обнаружила в интернете фейки о жертвах коронавируса

Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к заведомо ложной информации.
Говорит Москва 03:56
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Здоровье

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
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Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
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Футбол

Футболисты «Арсенала» отказались от понижения зарплаты

По данным источника, руководство лондонского клуба предложило игрокам отказаться от 12,5% зарплаты на год, если команда по итогам сезона не попадёт в еврокубки.
Чемпионат 00:43
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Общество

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Добавим, что о сокращении доходов в ходе опроса сообщили 54% москвичей. 14% жителей столицы остались без работы.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 05:43
Общество

Госавтоинспекция ограничила прием экзаменов на права

Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно ограничила прием экзаменов на право управления транспортными средствами.
ТАСС 05:13
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Здоровье

Шесть жителей Саратовской области вылечились от коронавируса

Шувалов рассказал, что за все время борьбы с коронавирусом на территории Саратовской области вылечились 6 человек.
Четвертая Власть 05:24
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Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

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BFM.ru 10 апреля в 06:21
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Шоу-бизнес

Елена Летучая сообщила, что сломала ребро

Елена Летучая, работающая в России телеведущей, получила перелом десятого ребра, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 02:54
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:42
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Общество

В Самарской области выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом

Сегодня 13 апреля стало известно ещё о пяти новых случаях заражением этой страшной инфекцией.4 человека это жители Самары, один с Волжского района.
Похвистнево-Информ 05:00
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Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
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Общество

Мишустин анонсировал новые меры по поддержке бизнеса

Глава Кабмина Михаил Мишустин проинформировал о новых мерах поддержки российского бизнеса по поручению главы государства.
Капитал страны 04:55
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Шоу-бизнес

Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ

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Известия 11 апреля в 16:50
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Экономика

Эксперт: аренда жилья в России может подешеветь до 25% к середине лета

Цены на аренду квартир в российских городах могут упасть до 25% во втором квартале 2020 года.
ТАСС 03:03
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Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
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Общество

Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом

Анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в одной из нью-йоркских больниц, раскрыл последние слова пациента, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 22:00
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Общество

В Кремле ответили на заявления о возможном повторении девяностых

В Кремле назвали истеричными проявлениями опасения, что на фоне коронавируса в России повторятся тяжелые 90-е годы: у страха глаза велики Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 05:54
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Общество

Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков

В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 10:04
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Шоу-бизнес

Фигуристка Медведева опубликовала в соцсетях соблазнительное фото

Российская фигуристка Евгения Медведева 12 апреля опубликовала в своем Instagram соблазнительное фото.
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Политика

В ООН рассказали о размещении миротворцев в Донбассе

В ООН рассказали о размещении миротворцев в Донбассе Киевские каратели не хотят впускать в воюющий регион международных военных.
Экспресс газета 04:04
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