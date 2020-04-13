Коронавирус
Агентство МоскваАналитики Group-IB зафиксировали несколько хакерских атак на mos.ru
Компания Group-IB зафиксировала несколько DDoS-атак на инфраструктуру Москвы, в том числе на портал mos.ru, сейчас ведется расследование этих инцидентов, сообщил журналистам генеральный директор компании Илья Сачков.
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13 апреля сайт mos.ru начал испытывать повышенные нагрузки, связанные не только с большим количеством пользователей, желающих получить цифровой пропуск, но и с кибератаками, природа и атрибуция которых исследуется нами. О результатах анализа сообщим дополнительно.
— Илья Сачков, российский предпринимательФили-Давыдково 05:49
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Эксперты Group-IB отмечают волну атак хакеров на мос.ру
Информационный центр Правительства Москвы05:15
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса
Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян.
РБК вчера в 22:17
Общество
Минпросвещения допустило изменение сроков сдачи ЕГЭ
Минпросвещения России может скорректировать срок проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) для школьников, но пока такого решения нет.
Известия 05:51
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Общество
Для езды по Москве начали выдавать специальные пропуска
С 15 и до 30 апреля цифровой пропуск понадобится гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте.
Вести.Ru 03:35
Общество
Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет
Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.
Новости Юргинского района 10 апреля в 05:48
Общество
Парикмахеры угрожают первому вице-премьеру Удмуртии
Парикмахеры угрожают первому заместителю председателя правительства Удмуртии Александру Свинину.
ГТРК Удмуртия 04:10
Киберспорт
Natus Vincere проиграли второй матч на ESL One Los Angeles 2020
Natus Vincere проиграли Ninjas in Pyjamas в матче группового этапа ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2 для Европы и СНГ.
Спорт-Экспресс вчера в 01:35
Общество
В Италии за сутки число умерших стало самым низким за три недели
В Италии за сутки от коронавируса умерли 431 человек. Как сообщает ToDay News Ufa, этот показатель стал наименьшим за все 3 недели.
ToDay News Ufa вчера в 14:23
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов
В документе отмечается, что «при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг» сотрудники банков нередко предоставляют клиентам неполную или даже недостоверную, «в том числе вводящую в заблуждение», информацию об их особенностях и связанных с ними рисках.
РБК 05:05
Общество
Генпрокуратура обнаружила в интернете фейки о жертвах коронавируса
Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к заведомо ложной информации.
Говорит Москва 03:56
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Футбол
Футболисты «Арсенала» отказались от понижения зарплаты
По данным источника, руководство лондонского клуба предложило игрокам отказаться от 12,5% зарплаты на год, если команда по итогам сезона не попадёт в еврокубки.
Чемпионат 00:43
Общество
16% петербуржцев остались без работы из-за коронавируса
Добавим, что о сокращении доходов в ходе опроса сообщили 54% москвичей. 14% жителей столицы остались без работы.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 05:43
Общество
Госавтоинспекция ограничила прием экзаменов на права
Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно ограничила прием экзаменов на право управления транспортными средствами.
ТАСС 05:13
Здоровье
Шесть жителей Саратовской области вылечились от коронавируса
Шувалов рассказал, что за все время борьбы с коронавирусом на территории Саратовской области вылечились 6 человек.
Четвертая Власть 05:24
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
Шоу-бизнес
Елена Летучая сообщила, что сломала ребро
Елена Летучая, работающая в России телеведущей, получила перелом десятого ребра, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 02:54
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:42
Общество
В Самарской области выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня 13 апреля стало известно ещё о пяти новых случаях заражением этой страшной инфекцией.4 человека это жители Самары, один с Волжского района.
Похвистнево-Информ 05:00
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Общество
Мишустин анонсировал новые меры по поддержке бизнеса
Глава Кабмина Михаил Мишустин проинформировал о новых мерах поддержки российского бизнеса по поручению главы государства.
Капитал страны 04:55
Шоу-бизнес
Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ
Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
Известия 11 апреля в 16:50
Экономика
Эксперт: аренда жилья в России может подешеветь до 25% к середине лета
Цены на аренду квартир в российских городах могут упасть до 25% во втором квартале 2020 года.
ТАСС 03:03
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом
Анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в одной из нью-йоркских больниц, раскрыл последние слова пациента, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 22:00
Общество
В Кремле ответили на заявления о возможном повторении девяностых
В Кремле назвали истеричными проявлениями опасения, что на фоне коронавируса в России повторятся тяжелые 90-е годы: у страха глаза велики Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 05:54
Общество
Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков
В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 10:04
Шоу-бизнес
Фигуристка Медведева опубликовала в соцсетях соблазнительное фото
Российская фигуристка Евгения Медведева 12 апреля опубликовала в своем Instagram соблазнительное фото.
Профиль вчера в 11:40
Политика
В ООН рассказали о размещении миротворцев в Донбассе
В ООН рассказали о размещении миротворцев в Донбассе Киевские каратели не хотят впускать в воюющий регион международных военных.
Экспресс газета 04:04