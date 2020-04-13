13 апреля сайт mos.ru начал испытывать повышенные нагрузки, связанные не только с большим количеством пользователей, желающих получить цифровой пропуск, но и с кибератаками, природа и атрибуция которых исследуется нами. О результатах анализа сообщим дополнительно.

Компания Group-IB зафиксировала несколько DDoS-атак на инфраструктуру Москвы, в том числе на портал mos.ru, сейчас ведется расследование этих инцидентов, сообщил журналистам генеральный директор компании Илья Сачков.

Аналитики Group-IB зафиксировали несколько хакерских атак на mos.ru

Общество Минпросвещения допустило изменение сроков сдачи ЕГЭ Минпросвещения России может скорректировать срок проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) для школьников, но пока такого решения нет. 1

Энергетика ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана. 554

Общество Для езды по Москве начали выдавать специальные пропуска С 15 и до 30 апреля цифровой пропуск понадобится гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте. 1,7K

Общество Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы. 193

Киберспорт Natus Vincere проиграли второй матч на ESL One Los Angeles 2020 Natus Vincere проиграли Ninjas in Pyjamas в матче группового этапа ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2 для Европы и СНГ.

Экономика ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов В документе отмечается, что «при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг» сотрудники банков нередко предоставляют клиентам неполную или даже недостоверную, «в том числе вводящую в заблуждение», информацию об их особенностях и связанных с ними рисках. 9

Футбол Футболисты «Арсенала» отказались от понижения зарплаты По данным источника, руководство лондонского клуба предложило игрокам отказаться от 12,5% зарплаты на год, если команда по итогам сезона не попадёт в еврокубки. 4

Общество 16% петербуржцев остались без работы из-за коронавируса Добавим, что о сокращении доходов в ходе опроса сообщили 54% москвичей. 14% жителей столицы остались без работы.

Общество Госавтоинспекция ограничила прием экзаменов на права Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно ограничила прием экзаменов на право управления транспортными средствами. 14

Здоровье Шесть жителей Саратовской области вылечились от коронавируса Шувалов рассказал, что за все время борьбы с коронавирусом на территории Саратовской области вылечились 6 человек. 2

Экономика АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15% Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%. 812

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 3

Общество В Самарской области выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом Сегодня 13 апреля стало известно ещё о пяти новых случаях заражением этой страшной инфекцией.4 человека это жители Самары, один с Волжского района. 25

Экономика Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК. 464

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Общество В Кремле ответили на заявления о возможном повторении девяностых В Кремле назвали истеричными проявлениями опасения, что на фоне коронавируса в России повторятся тяжелые 90-е годы: у страха глаза велики Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 56

Общество Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции. 888

Шоу-бизнес Фигуристка Медведева опубликовала в соцсетях соблазнительное фото Российская фигуристка Евгения Медведева 12 апреля опубликовала в своем Instagram соблазнительное фото.