Lenta.ruАналитики ИРН предрекли Москве коррекцию цен на жилье на уровне от 10 процентовДальнейшее обострение конфликта между Россией и Западом чревато схлопыванием пузыря, надувшегося на московском рынке недвижимости за последние два года.Lenta.ruСоответствующий прогноз аналитиков центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) приводит «Лента.ру».ФАНВ случае введения новых санкций в отношении отечественной экономики Центробанк будет вынужден для защиты рубля резко поднять ключевую ставку, предрекают эксперты.Lenta.ruПо данным риелторов, спрос на готовые квартиры в Москве снижается, а предложение растет.МослентаЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24Экономика сегодняИА Красная ВеснаNewInformНовый ДеньБН.руФАНПодробнее о событииМосквичей предупредили о вынужденном снижении цен на квартирыNews.ruвчера в 04:34Аналитики ИРН предрекли Москве коррекцию цен на жилье на уровне от 10 процентовLenta.ruвчера в 23:07Самое цитируемоеМосквичей предупредили о вынужденном снижении цен на квартирыМосковский Комсомолецвчера в 00:38Цены на жилье в Москве могут снизиться на 10%ИА Красная Веснавчера в 03:20Московский рынок жилья может ждать коррекция выше 10%ФАНвчера в 02:26Западные санкции могут привести к снижению цен на московские квартирыЭкономика сегоднявчера в 01:51Аналитики ИРН прогнозируют Москве снижение цен на жилье более чем на 10%ПРАЙМвчера в 04:33Показать ещёОценить64Поделиться