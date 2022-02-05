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Аналитики ИРН предрекли Москве коррекцию цен на жилье на уровне от 10 процентов

Дальнейшее обострение конфликта между Россией и Западом чревато схлопыванием пузыря, надувшегося на московском рынке недвижимости за последние два года.
Lenta.ru
Соответствующий прогноз аналитиков центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) приводит «Лента.ру».
ФАН
В случае введения новых санкций в отношении отечественной экономики Центробанк будет вынужден для защиты рубля резко поднять ключевую ставку, предрекают эксперты.
Lenta.ru
По данным риелторов, спрос на готовые квартиры в Москве снижается, а предложение растет.
Мослента

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Москвичей предупредили о вынужденном снижении цен на квартиры
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Аналитики ИРН предрекли Москве коррекцию цен на жилье на уровне от 10 процентов
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