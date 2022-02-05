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Аналитики ИРН предрекли Москве коррекцию цен на жилье на уровне от 10 процентов

Дальнейшее обострение конфликта между Россией и Западом чревато схлопыванием пузыря, надувшегося на московском рынке недвижимости за последние два года.
Lenta.ru
В случае введения новых санкций в отношении отечественной экономики Центробанк будет вынужден для защиты рубля резко поднять ключевую ставку, предрекают эксперты.
Lenta.ru
За месяц средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке старой Москвы увеличилась на 1,4 процента, до 249,15 тысячи рублей.
Lenta.ru
Люди спешат продать недвижимость по высоким ценам.
Московский Комсомолец

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Москвичей предупредили о вынужденном снижении цен на квартиры
Московский Комсомолец00:38
Аналитики ИРН предрекли Москве коррекцию цен на жилье на уровне от 10 процентов
Lenta.ru23:07
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