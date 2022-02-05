Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на эфир радио Minnesota, американский эксперт по вопросам вакцинации от коронавируса в клинике Мауо Мелани Свифт рассказала, что риск заразиться «омикроном» у тех, кто ранее перенес инфекцию, возрастает уже через 45 дней после выздоровления.