Портал VideoCardz опубликовал образцы сегодня, 4 января, и они являются одними из самых четких снимков, демонстрирующих дизайн, который может быть представителем долгожданной первой волны графических карт Intel, основанных на архитектуре Xe-HPG.
Российский фигурист Никита Кацалапов, который выступает в танцах на льду с Викторией Синициной, отреагировал на конфликт с американцем Закари Донохью на разминке перед ритм-танцем на командном турнире ОИ-2022.
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на эфир радио Minnesota, американский эксперт по вопросам вакцинации от коронавируса в клинике Мауо Мелани Свифт рассказала, что риск заразиться «омикроном» у тех, кто ранее перенес инфекцию, возрастает уже через 45 дней после выздоровления.