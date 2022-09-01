Будьте в Плюсе

Аналитики ISW заявили, что провальные попытки контрнаступления Киева могут быть уловкой

Американский «Институт изучения войны» (ISW) представил обзор боевых действий в ходе спецоперации ВС РФ на Украине, в котором объясняется, почему контрнаступление украинской армии, наделавшее столько шума, пока не получается назвать успешным.
Военное дело
По мнению специалистов, у ВСУ отсутствует достаточное количество механизированных сил для организации оперативной операции в Херсонской области.
Общественная служба новостей
Американские аналитики утверждают, что провал ВСУ, который повлек за собой большие потери, был «уловкой», призванный скрыть реальное направление готовящегося удара.
Главный региональный
Подоляка резюмировал, что такими действиями украинский лидер Владимир Зеленский хочет убедить кураторов в способности ВСУ противостоять ВС РФ.
Общественная служба новостей

Подробнее о событии

ISW в США установили объяснение провалу украинского контрнаступления
Уфимские Заметки07:32
В США ISW нашел объяснение провалу контрнаступления ВСУ
Banki Loans07:06
В ISW заявили, что украинское контрнаступление является «обманным манёвром» ВСУ
Pravda.Ru06:57
Американский институт ISW нашел объяснение провалу контрнаступления армии ВСУ
Главный региональный06:55
В США ISW объяснил провал контрнаступления ВСУ нехваткой ресурсов
Yakutsk.ru07:19
В США нашли объяснение провалу украинского контрнаступления
Общественная служба новостей06:06
В США нашли объяснение провалу украинского контрнаступления
Свободная Пресса05:12

Интересное

Россия перестанет продавать нефть странам, которые поддержат лимит цен

Заместитель председателя правительства Александр Новак считает идею стран G7 о лимите цен на российскую нефть «полным абсурдом», которая дестабилизирует всю отрасль.
Коммерсантъ10:05

Фигурантке дела о гибели дочери артиста Владимира Конкина назначили принудительные работы

В Москве суд назначил Анне Андриановой два года принудительных работ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека.
Lenta.ru13:10

Полковник Макгрегор: Украине не удастся вернуться к прежним границам

Киеву не удастся вернуться к прежним границам, однако Вашингтон подобный расклад вполне устраивает.
Lenta.ru10:12

В Истре погибшая под колесами мусоровоза 5-летняя девочка шла с матерью на линейку в школу

В Истре пятилетняя девочка, погибшая в результате наезда мусоровоза, шла вместе с матерью и трехлетней сестрой на линейку в школу.
Lenta.ru05:48

Лукашенко заявил о близкой развязке конфликта между Зеленским и военными

На Украине зреет конфликт между президентом Владимиром Зеленским и военными, близится развязка, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко во время открытого урока «Историческая память — дорога в будущее», его слова приводит БелТА.
РБК09:16

Небензя: США не дали визу главе МВД Колокольцеву для участия во встрече в ООН

США не выдали российской делегации от МВД во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым визы, в связи с этим он не смог участвовать во встрече глав полицейских служб в ООН, заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, выступая на данной конференции.
РБК13:06

Президент Путин назвал целью спецоперации ликвидацию «антироссийского анклава» на Украине

Владимир Путин рассказал о создании антироссийского анклава на Украине, который угрожает России, поэтому сейчас там проводится специальная военная операция, чтобы защитить и жителей Донбасса, и жителей России.
РИА Новости10:15

В Екатеринбурге семиклассник гимназии пришел на линейку 1 сентября в женском платье

В Екатеринбурге семиклассник пришел в гимназию на линейку в честь Дня знаний в женском платье. Об этом сообщает e1.ru.
Lenta.ru09:34

Певица Нетребко продемонстрировала небритые подмышки

Оперная певица Анна Нетребко стала часто выкладывать фотографии в свои социальные сети, что не может не радовать её подписчиков.
NVL13:20