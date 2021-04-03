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Актуальные Новости

Аналитики: Инфляция в апреле 2021 года в России достигнет 5,5%

Инфляция в апреле 2021 года в России достигнет 5,5%. К такому выводу после анализа ситуации на всемирном и внутреннем рынке пришли профильные аналитики. Инфляция в стране начала ускоряться летом 2020 года после того, как власти отменили большинство ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.В источнике
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С чего всё началось

Суд избрал меру пресечения блогеру Билу

До 1 июня Билу нельзя покидать жилье с 20:00 до 8:00, без разрешения следователя общаться с участниками судопроизводства, использовать интернет и иные средства связи (за исключением экстренных случаев), участвовать в массовых мероприятиях и управлять автомобилем или другим транспортными средствами.
РИА Новости07:51

Подробнее о событии

Аналитики озвучили прогноз по росту цен в апреле

Московский Комсомолец08:08

Что случилось к этому часу, 3 апреля

Профиль08:16

Аналитики рассказали, насколько вырастут в России цены в апреле

News.ru01:13

Аналитики: Инфляция в апреле 2021 года в России достигнет 5,5%

Актуальные Новости02:24

Аналитики предсказали уровень инфляции в России в 2021 году

РЕН ТВ00:44

Аналитики рассказали, насколько вырастут цены в апреле в России

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«Тамбов» — ЦСКА. Прогноз: Дзагоев и Влашич устроят Ивице Оличу красивое возвращение в РПЛ

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Тамбов» — ЦСКА 4 апреля 2021 года Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Тамбов» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.64.
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