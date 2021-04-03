Инфляция в апреле 2021 года в России достигнет 5,5%. К такому выводу после анализа ситуации на всемирном и внутреннем рынке пришли профильные аналитики. Инфляция в стране начала ускоряться летом 2020 года после того, как власти отменили большинство ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

С чего всё началось Суд избрал меру пресечения блогеру Билу До 1 июня Билу нельзя покидать жилье с 20:00 до 8:00, без разрешения следователя общаться с участниками судопроизводства, использовать интернет и иные средства связи (за исключением экстренных случаев), участвовать в массовых мероприятиях и управлять автомобилем или другим транспортными средствами. РИА Новости 07:51