Новинка OneXplayer Mini AMD Edition станет очередным конкурентом выпущенной неделей ранее приставки Steam Deck от Valve на базе кастомного чипа AMD с ядрами Zen 2 и графикой RDNA 2. Хотя у OneXplayer Mini и выпущенной недавно AyaNeo Next (ещё одного конкурента Steam Deck) имеется преимущество в виде более компактных размеров, эти приставки оцениваются гораздо дороже решения Valve.