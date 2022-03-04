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Аналитики JPMorgan ожидают нефть по $185 за баррель к концу 2022 года

Аналитики JPMorgan ожидают нефть марки Brent по $185 за баррель к концу 2022 года.
Banki Loans
Мировые цены на нефть оказались под давлением из-за проблем с реализацией российской нефти на европейских рынках.
Lenta.ru
Аналитики компании-консультанта Energy Aspects утверждают, что некоторые судовладельцы отказываются или избегают заказов из Балтийского или Черного морей.
Lenta.ru
Во время торгов на Лондонской бирже ICE стоимость барреля Brent в моменте поднималась до 119,34 доллара, свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru

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Аналитики JPMorgan ожидают нефть по $185 за баррель к концу 2022 года
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JPMorgan Chase предсказал почти двукратный рост цены на нефть Brent
ИА Красная Весна04:31
Аналитики JPMorgan предсказывают нефть по 185 долларов за баррель к концу года
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Аналитики JPMorgan предсказали нефть по 185 долларов за баррель к концу года
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Аналитики JPMorgan прогнозируют рост нефти до $185
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