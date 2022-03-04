Lenta.ruАналитики JPMorgan предсказали нефть по 185 долларов за баррель к концу годаК концу года эталонная нефть марки Brent может стоить 185 долларов за баррель, предсказали аналитики JPMorgan.Lenta.ruЦены взлетели, поскольку трейдеры избегают российской нефти из-за военной спецоперации на территории Украины, пишет Bloomberg.РБК ИнвестицииМировые цены на нефть оказались под давлением из-за проблем с реализацией российской нефти на европейских рынках.Lenta.ruАналитики компании-консультанта Energy Aspects утверждают, что некоторые судовладельцы отказываются или избегают заказов из Балтийского или Черного морей.Lenta.ruЧитать далееСвернутьИнвест-ФорсайтИнвест-ФорсайтЦензуры.НетProzakupki.infoРБК ИнвестицииПодробнее о событииАналитики JPMorgan предсказали нефть по 185 долларов за баррель к концу годаLenta.ru05:47Аналитики JPMorgan предсказывают нефть по 185 долларов за баррель к концу годаИА SM-News07:21Экономист Корнеев рассказал, на сколько может подорожать нефть BrentBanki Loans06:00Аналитики предупредили о возможном скачке нефти до $185Инвест-Форсайт07:42JPMorgan Chase предсказал почти двукратный рост цены на нефть BrentИА Красная Весна04:31В JPMorgan ожидают нефть по $185 за баррель на фоне санкций против РоссииРБК Инвестиции02:06Аналитики JPMorgan прогнозируют рост нефти до $185Prozakupki.info16:24Показать ещёОценить12Поделиться