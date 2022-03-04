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Аналитики JPMorgan предсказали нефть по 185 долларов за баррель к концу года

К концу года эталонная нефть марки Brent может стоить 185 долларов за баррель, предсказали аналитики JPMorgan.
Lenta.ru
Цены взлетели, поскольку трейдеры избегают российской нефти из-за военной спецоперации на территории Украины, пишет Bloomberg.
РБК Инвестиции
Мировые цены на нефть оказались под давлением из-за проблем с реализацией российской нефти на европейских рынках.
Lenta.ru
Аналитики компании-консультанта Energy Aspects утверждают, что некоторые судовладельцы отказываются или избегают заказов из Балтийского или Черного морей.
Lenta.ru

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Аналитики JPMorgan предсказали нефть по 185 долларов за баррель к концу года
Lenta.ru05:47
Аналитики JPMorgan предсказывают нефть по 185 долларов за баррель к концу года
ИА SM-News07:21
Экономист Корнеев рассказал, на сколько может подорожать нефть Brent
Banki Loans06:00
Аналитики предупредили о возможном скачке нефти до $185
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JPMorgan Chase предсказал почти двукратный рост цены на нефть Brent
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Prozakupki.info16:24

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