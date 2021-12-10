В правительстве России во времена первого президента Бориса Ельцина работали кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, заявил президент страны Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества, передает пресс-служба Кремля.
Как сообщает информационный ресурс Sina, в ходе последних натовских маневров в черноморской акватории российские военные продемонстрировали свое превосходство в регионе, отработав уничтожение американского эсминца "Арли Бёрк".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова шутливо отреагировала на заявление заместителя государственного секретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что Украина хочет быть больше похожей на Париж или Берлин, чем на Свердловск и Екатеринбург.