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Аналитики JPMorgan предсказали окончание пандемии и восстановление экономики в 2022 году

Аналитики JPMorgan Chase Global Research спрогнозировали окончание пандемии коронавируса и полное восстановление мировой экономики в 2022 году.
РИА Новости
В прогнозе банка на следующий год говорится о «сильном циклическом восстановлении, возвращении глобальной мобильности и освобождении отложенного спроса со стороны потребителей».
Lenta.ru
По прогнозам JPMorgan, в 2022-м американский индекс S&P 500 вырастет на восемь процентов, а акции развивающихся рынков — на 18 процентов.
Lenta.ru
Также банк видит риски в геополитической напряженности в Европе и Азии, высокой инфляции и «надвигающемся энергетическом кризисе».
Рамблер

Подробнее о событии

Американские аналитики спрогнозировали конец пандемии коронавируса в 2022 году
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Аналитики предсказали окончание пандемии и восстановление экономики в 2022 году
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