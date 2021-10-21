Будьте в Плюсе

Аналитики JPMorgan считают, что курс биткоина вырос из-за опасений по поводу инфляции

Эксперты не согласились с распространенным мнением о том, что курс биткоина вырос за счет начала торгов биржевого фонда ETF, связанного с биткоином.
Lenta.ru
В JPMorgan отметили, что инвесторы в последние месяцы отказываются от золота в пользу биткоина для защиты капитала от инфляции.
РБК
Bitcoin Strategy ETF (тикер BITO) стал первым в США биржевым фондом, основанным на биткоин-фьючерсах и получившим одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
РБК
20 октября биткоин побил исторический рекорд, превысив отметку в 64,8 тысячи долларов, которую ранее достигал в апреле 2021 года.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Аналитики JPMorgan объяснили рост курса биткоина
ИА Красная Весна14:43
Аналитики JPMorgan считают, что курс биткоина вырос из-за опасений по поводу инфляции
Lenta.ru07:09
В JPMorgan назвали причину подорожания биткоина выше $67 тыс
РБК05:02
Показать все источники

Интересное

Путин сообщил, что вторую нитку «Северного потока 2» заполнят газом в декабре

Поставки по "Северному потоку 2" (по первой нитке, которая уже заполнена газом) могут начаться на следующий день после получения разрешения регулятора ФРГ, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Интерфакс13:09

Путин призвал не политизировать вопросы Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что все сваливать на Советский Союз по началу Второй мировой войны – это неправильно, он призвал не политизировать историю и почитать документы.
Взгляд.ру12:33

Путин: не поддерживаю обязательную вакцинацию от COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, поскольку любое навязанное решение можно обойти; при этом в России обязательная вакцинация возможна, только если она внесена в национальный календарь профилактических прививок.
РИА Новости14:02

Власти Челябинской области вводят нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Выходные дни в Челябинской области вводятся с 30 октября по 7 ноября, дополнительных выходных не будет, также регион с 30 октября вводит вход в торгово-развлекательные комплексы по QR-кодам, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости10:37

Billmon: НАТО переходит в психическую атаку от безысходности

Как считает Billmon, Вашингтон игнорирует Альянс, что доказывает отсутствие доверия к членам НАТО. politika.temadnya.com Затем США, Великобритания и Австралия создали AUKUS, расторгли контракт с Францией по строительству подлодок и сконцентрировались на Китае.
ИА SM-News09:35

Арбитражный суд Москвы запретил продажу 61 модели смартфонов Samsung

Арбитражный суд Москвы запретил корейской Samsung Electronics и ее российской "дочке" ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и хранение 61 модели смартфонов Samsung, в том числе новейшего устройства Samsung Galaxy Z Flip.
РИА Новости03:24