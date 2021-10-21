Поставки по "Северному потоку 2" (по первой нитке, которая уже заполнена газом) могут начаться на следующий день после получения разрешения регулятора ФРГ, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Президент России Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что все сваливать на Советский Союз по началу Второй мировой войны – это неправильно, он призвал не политизировать историю и почитать документы.
Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, поскольку любое навязанное решение можно обойти; при этом в России обязательная вакцинация возможна, только если она внесена в национальный календарь профилактических прививок.
Выходные дни в Челябинской области вводятся с 30 октября по 7 ноября, дополнительных выходных не будет, также регион с 30 октября вводит вход в торгово-развлекательные комплексы по QR-кодам, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер.
Как считает Billmon, Вашингтон игнорирует Альянс, что доказывает отсутствие доверия к членам НАТО. politika.temadnya.com Затем США, Великобритания и Австралия создали AUKUS, расторгли контракт с Францией по строительству подлодок и сконцентрировались на Китае.
Арбитражный суд Москвы запретил корейской Samsung Electronics и ее российской "дочке" ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и хранение 61 модели смартфонов Samsung, в том числе новейшего устройства Samsung Galaxy Z Flip.