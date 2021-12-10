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Аналитики JPMorgan спрогнозировали конец пандемии коронавируса в 2022 году

Окончание пандемии коронавируса и полное восстановление мировой экономики в 2022 году спрогнозировали аналитики JPMorgan Chase Global Research.
Известия
Пандемия COVID-19 закончится в 2022 году, мировая экономика полностью восстановится.
REGNUM
По прогнозам JPMorgan, в 2022-м американский индекс S&P 500 вырастет на восемь процентов, а акции развивающихся рынков — на 18 процентов.
Lenta.ru
В прогнозе банка на следующий год говорится о «сильном циклическом восстановлении, возвращении глобальной мобильности и освобождении отложенного спроса со стороны потребителей».
Lenta.ru

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Аналитики JPMorgan пообещали полное восстановление мировой экономики в 2022 году
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JPMorgan «наметил» окончание пандемии COVID-19 на 2022 год
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JPMorgan: акции развивающихся рынков вырастут на 18% в 2022 году
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Аналитики JPMorgan спрогнозировали конец пандемии коронавируса в 2022 году
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Аналитики JPMorgan предсказали окончание пандемии и восстановление экономики в 2022 году
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JPMorgan: 2022 год ознаменуется концом пандемии и полным восстановлением мировой экономики
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