Аналитики Morgan Stanley назвали доллар лучшей «валютой-убежищем»
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Доллар станет лучшей «валютой-убежищем» в 2020 году, поскольку более низкие процентные ставки в США делают его привлекательным для инвесторов, считают аналитики.В источнике
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