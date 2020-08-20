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Аналитики Morgan Stanley назвали доллар лучшей «валютой-убежищем»

Доллар станет лучшей «валютой-убежищем» в 2020 году, поскольку более низкие процентные ставки в США делают его привлекательным для инвесторов, считают аналитики.В источнике
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Царьград

«Валюта-убежище»? Эксперт назвал условие «разгрома» распродажи доллара

Царьград04:30
Profinance.ru

Доллар США станет лучшей валютой до конца года

Profinance.ruвчера в 04:36
Московский Комсомолец

Эксперты назвали лучшую «валюту-убежище»

Московский Комсомолец02:26
РИА Новости

Названа лучшая «валюта-убежище»

РИА Новости02:07
РЕН ТВ

Эксперты назвали лучшую «валюту-убежище»

РЕН ТВ21:38
Lenta.ru

Названа лучшая «валюта-убежище»

Lenta.ru21:00
Газета.Ru

Аналитики назвали доллар лучшей «валютой-убежищем»

Газета.Ru04:03

В Югре задержаны подозреваемые в экстремистской деятельности

По версии следствия, 42‑ и 48-летний жители Югорска в период с 6 сентября 2017 по 18 августа 2020 года организовали секту, пропагандирующую идеологию «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUMвчера в 14:16

Малогабаритные квартиры в России подорожали на 13,2%

"В целом по стране с начала года сегмент квартир до 32 кв. м (студии и однокомнатные квартиры) на вторичном рынке показал прирост 13,2%. Сейчас такая квартира оценивается в среднем в 1,9 млн рублей", - говорится в материалах.
ТАСС03:40
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Минздрав отказался от вызвавшего гнев Путина теста для автомобилистов

Ведомство, как отмечает издание, окончательно отказалось от идеи обязательных тестов на алкоголизм, с помощью которых в крови выявляется СDT-маркер, для тех, кто намерен сдать экзамены на водительские права или хочет поменять удостоверение по истечении срока годности.
РБК05:52
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Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в кратчайшие сроки новых президентских выборов и полной смены состава Центризбиркома страны, заявила член президиума совета Мария Колесникова.
Интерфакс05:29
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Премьер Литвы заверил Тихановскую в поддержке требования новых выборов

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заверил бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую, что Литва поддержит требование провести в Белоруссии новые выборы.
Коммерсантъ04:46
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