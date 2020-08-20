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Аналитики Morgan Stanley назвали доллар лучшей «валютой-убежищем»

Доллар станет лучшей «валютой-убежищем» в 2020 году, поскольку более низкие процентные ставки в США делают его привлекательным для инвесторов, считают аналитики.В источнике
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РЕН ТВ

Эксперты назвали лучшую «валюту-убежище»

РЕН ТВ21:38
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Доллар или биткоин. Какая валюта надежнее

РБК07:46
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Эксперт назвал самые надежные валюты в мире

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Названа лучшая «валюта-убежище»

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RT на русском

Эксперт рассказал о самых надёжных мировых валютах

RT на русском09:09
Lenta.ru

Названа лучшая «валюта-убежище»

Lenta.ru21:00
Profinance.ru

Доллар США станет лучшей валютой до конца года

Profinance.ruвчера в 04:36

Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Франция готова оказать поддержку основателю ФБК Алексею Навальному, включая предоставление убежища, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Sputnik France.
Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному
Ведомости13:32
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Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
RT на русском13:26
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Судья Федотов разъяснил эпизод с броском мяча Дриусси в голову Фернандесу

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод матча «Зенит» — ЦСКА (2:1), в котором форвард питерцев Себастьян Дриусси бросил мяч в голову защитнику «армейцев» Марио Фернандесу.
Чемпионат13:38
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