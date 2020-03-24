Коронавирус

ВедомостиВедомостиАналитики НКР смоделировали три сценария развития кризиса для банков

В 2021 г. банкам понадобится 930 млрд руб. дополнительных резервов. Убыток банковского сектора составит 870 млрд руб. в этом году, в следующем – прибыль 231 млрд руб. Негативный сценарий предполагает падение ВВП на 4% в этом году и рост на 1–1,5% в следующем.
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Аналитики предупредили о «кредитном шоке» для банков из-за вируса и нефти

РБК17:00

Эксперты: банковская система России сейчас больше готова к шокам, чем в 2008 году

ТАСС17:03

Банкам показали убытки

Коммерсантъ18:31

Аналитики НКР смоделировали три сценария развития кризиса для банков

Ведомости17:09

НКР: При кредитном шоке банки понесут убыток 0,9 трлн рублей, но устоят

Российская газета17:00

В НКР оценили устойчивость банковской системы при разных сценариях развития кризиса

Банки.ру17:01
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Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
Общество

В Великобритании объявили всеобщий карантин

Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 16:54
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год".
РИА Новости 06:09
Спорт

В МОКе сообщили о решении отложить Олимпиаду в Токио

Ранее 23 марта глава МОКа Томас Бах заявил, что решение о судьбе Игр в свете пандемии коронавируса будет принято в течение четырех недель.
Известия 14:02
Происшествия

В Курганской области арестованы двое высокопоставленных полицейских

REGNUM 11:36
Политика

На Украине не видят необходимости вводить режим ЧП на этой неделе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе нет необходимости вводить режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса, так как инфекция распространяется "довольно умеренно".
РИА Новости 17:12
Происшествия

Неизвестный сообщил о «минировании» пяти внутрироссийских рейсов

В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" пяти внутрироссийских рейсов.
Газета.Ru вчера в 09:16
Игры

Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx для виртуальной реальности

Белвью, США, 23 марта 2020, 19:54 — REGNUM Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx компании Valve, в основу которой легли технологии виртуальной реальности.
REGNUM 12:54
Политика

В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело

Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Газета.Ru 11:18
Армия и оружие

В Европе создадут «ответ» российскому танку «Армата»

Некоторые эксперты называют его «европейским ответом» российской «Армате».
Военное дело вчера в 07:14
Экономика

Регионы могут ввести единые ставки на подключение к сетям новостроек

Министерство строительства РФ выступает с инициативой введения единых ставок для подключения многоквартирных домов к коммунальным сетям.
Гипер НН 10:58
Экономика

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Интерфакс 13:22
Общество

Губернаторам поручили проработать вопрос об ограничении посещения церквей

Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению COVID-19 во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в числе мер, которые необходимо принять на федеральном и региональном уровнях, предписала губернаторам и главам субъектов Федерации ограничить посещение церквей, мечетей и других религиозных учреждений.
РБК 14:49
Общество

На Украине планируют провести индексацию трудовых пенсий

Киев, 23 марта 2020, 13:16 — REGNUM С мая на Украине произойдёт индексация пенсий на 11%, а пенсионеры старше 80 лет получат ежемесячную прибавку в размере 500 гривен (1393 рубля).
REGNUM 06:16
Энергетика

Аравийским странам предрекли крах из-за нефтяной войны

Ценовая война может в долгосрочной перспективе привести к упадку аравийских монархий.
News.ru 05:47
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 10:42
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко рассказала, как вылечилась от коронавируса

Актриса Ольга Куриленко сообщила, что выздоровела после коронавирусной инфекции и чувствует себя хорошо.
Мойка78 17:24
Общество

Итальянские власти заявили о снижении смертности от коронавируса

21 марта в Италии умерли от коронавируса 793 человека. На сегодняшний день это рекорд смертности в стране.
Известия 13:58
Футбол

Фердинанд об АПЛ и титуле «Ливерпуля»: «Этот сезон нужно аннулировать. Речь о жизни и смерти людей»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о возможном досрочном завершении сезона в Премьер-лиге из-за пандемии коронавируса.
Sports.ru 15:32
Общество

Контакты с носителями коронавируса отследит специальная система

Создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с носителями коронавируса, Минкомсвязи поручил председатель правительства Михаил Мишустин.
Ведомости 14:09
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости 21 марта в 20:16
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 12:50
Общество

Назван средний возраст умерших от коронавируса

Стал известен средний возраст умерших от коронавирусной инфекции. Так, заразившиеся коронавирусом SARS-CoV-2 умирают примерно в 82 года.
9111.ru 08:45
Экономика

Авикомпании решили разорить застрявших за границей россиян

Исключение сделали для рейсов из Москвы в столицы некоторых государств, а также для чартеров, вывозящих россиян.
Московский Комсомолец 11:09
Авто

Рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:45
Шоу-бизнес

Петросян ответил на сообщения о рождении ребенка

РИА Новости 17:46
Шоу-бизнес

Итальянская актриса Лючия Бозе умерла из-за коронавируса

В Испании из-за заболевания, связанного с коронавирусом, умерла итальянская актриса Лючия Бозе.
Культуромания 11:09
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru 18:27
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:17
Спорт

Непомнящий захватил лидерство на турнире претендентов

Сегодня, 22 марта, в Екатеринбурге были сыграны партии пятого тура турнир претендентов по шахматам 2020.
Sport24.ru вчера в 12:42
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