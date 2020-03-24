В 2021 г. банкам понадобится 930 млрд руб. дополнительных резервов. Убыток банковского сектора составит 870 млрд руб. в этом году, в следующем – прибыль 231 млрд руб. Негативный сценарий предполагает падение ВВП на 4% в этом году и рост на 1–1,5% в следующем.

Аналитики НКР смоделировали три сценария развития кризиса для банков

Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.

Общество В Великобритании объявили всеобщий карантин Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.

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Экономика МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.

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Общество На Украине планируют провести индексацию трудовых пенсий Киев, 23 марта 2020, 13:16 — REGNUM С мая на Украине произойдёт индексация пенсий на 11%, а пенсионеры старше 80 лет получат ежемесячную прибавку в размере 500 гривен (1393 рубля).

Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.

Общество Контакты с носителями коронавируса отследит специальная система Создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с носителями коронавируса, Минкомсвязи поручил председатель правительства Михаил Мишустин.

Экономика Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.

Происшествия Главный инфекционист Ставрополья уволена Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.

Общество Назван средний возраст умерших от коронавируса Стал известен средний возраст умерших от коронавирусной инфекции. Так, заразившиеся коронавирусом SARS-CoV-2 умирают примерно в 82 года.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.