Коронавирус
ВедомостиАналитики НКР смоделировали три сценария развития кризиса для банков
В 2021 г. банкам понадобится 930 млрд руб. дополнительных резервов. Убыток банковского сектора составит 870 млрд руб. в этом году, в следующем – прибыль 231 млрд руб. Негативный сценарий предполагает падение ВВП на 4% в этом году и рост на 1–1,5% в следующем.
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Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Общество
В Великобритании объявили всеобщий карантин
Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.
Общество
В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»
Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год".
Спорт
В МОКе сообщили о решении отложить Олимпиаду в Токио
Ранее 23 марта глава МОКа Томас Бах заявил, что решение о судьбе Игр в свете пандемии коронавируса будет принято в течение четырех недель.
Политика
На Украине не видят необходимости вводить режим ЧП на этой неделе
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе нет необходимости вводить режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса, так как инфекция распространяется "довольно умеренно".
Происшествия
Неизвестный сообщил о «минировании» пяти внутрироссийских рейсов
В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" пяти внутрироссийских рейсов.
Игры
Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx для виртуальной реальности
Белвью, США, 23 марта 2020, 19:54 — REGNUM Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx компании Valve, в основу которой легли технологии виртуальной реальности.
Политика
В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело
Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Армия и оружие
В Европе создадут «ответ» российскому танку «Армата»
Некоторые эксперты называют его «европейским ответом» российской «Армате».
Экономика
Регионы могут ввести единые ставки на подключение к сетям новостроек
Министерство строительства РФ выступает с инициативой введения единых ставок для подключения многоквартирных домов к коммунальным сетям.
Экономика
МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году
Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Общество
Губернаторам поручили проработать вопрос об ограничении посещения церквей
Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению COVID-19 во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в числе мер, которые необходимо принять на федеральном и региональном уровнях, предписала губернаторам и главам субъектов Федерации ограничить посещение церквей, мечетей и других религиозных учреждений.
Общество
На Украине планируют провести индексацию трудовых пенсий
Киев, 23 марта 2020, 13:16 — REGNUM С мая на Украине произойдёт индексация пенсий на 11%, а пенсионеры старше 80 лет получат ежемесячную прибавку в размере 500 гривен (1393 рубля).
Энергетика
Аравийским странам предрекли крах из-за нефтяной войны
Ценовая война может в долгосрочной перспективе привести к упадку аравийских монархий.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко рассказала, как вылечилась от коронавируса
Актриса Ольга Куриленко сообщила, что выздоровела после коронавирусной инфекции и чувствует себя хорошо.
Общество
Итальянские власти заявили о снижении смертности от коронавируса
21 марта в Италии умерли от коронавируса 793 человека. На сегодняшний день это рекорд смертности в стране.
Футбол
Фердинанд об АПЛ и титуле «Ливерпуля»: «Этот сезон нужно аннулировать. Речь о жизни и смерти людей»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о возможном досрочном завершении сезона в Премьер-лиге из-за пандемии коронавируса.
Общество
Контакты с носителями коронавируса отследит специальная система
Создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с носителями коронавируса, Минкомсвязи поручил председатель правительства Михаил Мишустин.
Экономика
Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги
По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Общество
Назван средний возраст умерших от коронавируса
Стал известен средний возраст умерших от коронавирусной инфекции. Так, заразившиеся коронавирусом SARS-CoV-2 умирают примерно в 82 года.
Экономика
Авикомпании решили разорить застрявших за границей россиян
Исключение сделали для рейсов из Москвы в столицы некоторых государств, а также для чартеров, вывозящих россиян.
Авто
Рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го
Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Шоу-бизнес
Петросян ответил на сообщения о рождении ребенка
Шоу-бизнес
Итальянская актриса Лючия Бозе умерла из-за коронавируса
В Испании из-за заболевания, связанного с коронавирусом, умерла итальянская актриса Лючия Бозе.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Спорт
Непомнящий захватил лидерство на турнире претендентов
Сегодня, 22 марта, в Екатеринбурге были сыграны партии пятого тура турнир претендентов по шахматам 2020.