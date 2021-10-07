Argus: запуск Северного потока 2 вряд ли поможет Европе справиться с энергокризисом

В своем отчете по газовому рынку эксперты указали, что запуск газопровода в ближайшие месяцы приведет только к перенаправлению поставок голубого топлива с других маршрутов, также ведущих в Европу через Украину или Польшу.