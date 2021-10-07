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Аналитики ОFD.ru: сигареты могут подорожать в среднем до 140-145 рублей за пачку

«Скорее всего, средняя стоимость традиционных сигарет во втором полугодии 2021 года может составить и 140-145 рублей за пачку», — отметили аналитики.
Lenta.ru
По данным аналитиков, в среднем цена одной пачки увеличилась на 12,4 % — со 120,8 рубля в 2020 году до 135,8 рубля в первом полугодии 2021 года.
Финтолк
По мнению аналитиков, рост цен на сигареты обусловлен в первую очередь повышением акцизов на табак и табачные изделия с 1 января 2021 года.
URA.Ru
Средняя стоимость стиков за первое полугодие 2021 года не изменилась и осталась на уровне 155 рублей за пачку.
ПолитРоссия

С чего всё началось

Аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru ожидают рост стоимости сигарет до конца года
Сигареты во втором полугодии 2021 года могут подорожать в среднем до 140-145 рублей за пачку со 135,8 рубля в первом полугодии, сообщили РИА Новости аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru.
РИА Новости20:19

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