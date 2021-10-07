Министр обороны РФ Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, отправивших военнослужащих на церемонию венчания потомка династии Романовых в минувшую пятницу, сообщил РИА Новости источник в военном ведомстве.
В своем отчете по газовому рынку эксперты указали, что запуск газопровода в ближайшие месяцы приведет только к перенаправлению поставок голубого топлива с других маршрутов, также ведущих в Европу через Украину или Польшу.
Цены на газ на мировом рынке стали заметно снижаться 6 октября после заявления президента России Владимира Путина, что Россия готова помочь стабилизировать цены на энергоносители, пишет Financial Times.