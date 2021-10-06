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Средняя цена на бургеры выросла на 10,4% в России в этом году

Средняя цена на бургеры в России за период с января по сентябрь 2021 года выросла до 311 рублей, что является подорожанием на 10,4 процента.
Экономика сегодня
Картошка фри подорожала на 18 процентов (с 94,1 до 111 рублей), газированные напитки объемом 0,4 литра — на 5 процентов (с 68,9 до 72,3 рубля).
Lenta.ru
Средний чек россиян при онлайн-заказе фастфуда увеличился на 25,5 процентов — с 314 до 394 рублей.
Lenta.ru
Как отметили аналитики, доля бургеров и гамбургеров среди общих онлайн-продаж фастфуда снизилась с 74,1 процента в прошлом году до 61,1 процента в 2021-м.
Lenta.ru

С чего всё началось

Исследование OFD.ru: средняя цена бургера в России выросла до 311 рублей
Цена бургера по итогам девяти месяцев выросла в РФ на 10,4% в годовом выражении до 311 рублей, а картошка фри в среднем подорожала на 18%, до 111 рублей, говорится в исследовании оператора фискальных данных OFD.ru – его результаты имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости22:10

Подробнее о событии

Средняя цена бургера в России выросла до 311 рублей
ФАН01:09
Аналитики OFD.ru: средняя цена бургера выросла на 10,4 процента, до 311 рублей
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Стало известно, на сколько в этом году подорожал фастфуд
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В России подорожал фастфуд
URA.Ru23:32
Исследование OFD.ru: средняя цена бургера в России выросла до 311 рублей
РИА Новости22:10
Средняя цена на бургеры выросла на 10,4% в России в этом году
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