Цена бургера по итогам девяти месяцев выросла в РФ на 10,4% в годовом выражении до 311 рублей, а картошка фри в среднем подорожала на 18%, до 111 рублей, говорится в исследовании оператора фискальных данных OFD.ru – его результаты имеются в распоряжении РИА Новости.
Как отметил Лозинский, все обвинения в адрес России в нарушении обязательств по Будапештскому меморандуму от 5 декабря 1994 года о гарантиях безопасности Украины беспочвенны и "являются проявлением антироссийской пропаганды".
Насколько защищен человек от коронавирусной инфекции, можно судить по трем показателям анализа крови: уровню специфических антител против определенных антигенов, или частей вируса; общему количеству антигенов, или антигенимии; и количеству вирусной РНК в крови.
Группа американских сенаторов, предлагающих выслать из страны 300 российских дипломатов в случае отказа Москвы расширить штат посольства США, своими действиями могут добиться разве что закрытия американских загранучреждений в РФ.