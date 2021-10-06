Цена бургера по итогам девяти месяцев выросла в РФ на 10,4% в годовом выражении до 311 рублей, а картошка фри в среднем подорожала на 18%, до 111 рублей, говорится в исследовании оператора фискальных данных OFD.ru – его результаты имеются в распоряжении РИА Новости.

РИА Новости 22:10