Реальные доходы россиян по итогам текущего года вырастут примерно на 2,6 процента на фоне восстановления экономики, дефицита кадров на рынке и единовременных социальных выплат, спрогнозировали аналитики для РИА Новости.
Основной вклад в рост доходов населения обеспечивает увеличение зарплат на фоне дефицита рабочей силы, в том числе из-за ограниченной внешней миграции, подчеркнул главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.
Основными препятствиями для роста реальных доходов являются повышенная инфляция и завершение быстрого восстановительного роста экономики после коронакризиса, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Однако после того, как министерство повысило свой прогноз по инфляции в России в текущему году с 5,8% до 7,4%, оценки по росту реальных располагаемых доходов населения и реальных заработных план могут быть уточнены.
Житель Мурино Егор Комаров, задержанный по подозрению в убийстве жителя Петербурга, 50-летнего маляра Аркади Казиняна, чье тело выпало из багажника автомобиля после ДТП в Ленинградской области, признался во втором преступлении.
Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект о запрете на распространение в СМИ и интернете сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений.
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