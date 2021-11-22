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Аналитики РИА Новости: реальные доходы россиян по итогам 2021-го вырастут на 2,6 процента

Реальные доходы россиян по итогам текущего года вырастут примерно на 2,6 процента на фоне восстановления экономики, дефицита кадров на рынке и единовременных социальных выплат, спрогнозировали аналитики для РИА Новости.
Lenta.ru
Основной вклад в рост доходов населения обеспечивает увеличение зарплат на фоне дефицита рабочей силы, в том числе из-за ограниченной внешней миграции, подчеркнул главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.
РИА Новости
Основными препятствиями для роста реальных доходов являются повышенная инфляция и завершение быстрого восстановительного роста экономики после коронакризиса, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
РИА Новости
Однако после того, как министерство повысило свой прогноз по инфляции в России в текущему году с 5,8% до 7,4%, оценки по росту реальных располагаемых доходов населения и реальных заработных план могут быть уточнены.
ПРАЙМ

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