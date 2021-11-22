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Аналитики РИА Новости: реальные доходы россиян по итогам 2021-го вырастут на 2,6 процента

Реальные доходы россиян по итогам текущего года вырастут примерно на 2,6 процента на фоне восстановления экономики, дефицита кадров на рынке и единовременных социальных выплат, спрогнозировали аналитики для РИА Новости.В источнике

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Эксперты «РИА Новости»: По итогам года доходы россиян увеличатся на 2,6%
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Аналитики спрогнозировали рост доходов россиян примерно на 2,6 процента по итогам года
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