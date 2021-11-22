Реальные доходы россиян по итогам текущего года вырастут примерно на 2,6 процента на фоне восстановления экономики, дефицита кадров на рынке и единовременных социальных выплат, спрогнозировали аналитики для РИА Новости.В источнике
Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) в письме предупредил первого вице-премьера России Андрея Белоусова о проблемах с автоперевозками из Европы в Россию, возникших на фоне миграционного кризиса в Белоруссии.
Еще в 2000 году в документальном фильме Аркадия Мамонтова про "Курск" Попов говорил, что для него "главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно".