Финансы
Kazanfirst.ruАналитики: Рубль усилил свои позиции в 2019 году
По итогам года российская национальная валюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США и 14-процентное укрепление - к евро. В 2019 году рубль укреплялся главным образом благодаря притоку иностранного капитала в российские активы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков.
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с чего всё началось
В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть. Но 2020-й год будет более напряженным.Газета.Ruвчера в 11:08
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