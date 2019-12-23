Финансы

Kazanfirst.ruKazanfirst.ruАналитики: Рубль усилил свои позиции в 2019 году

По итогам года российская национальная валюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США и 14-процентное укрепление - к евро. В 2019 году рубль укреплялся главным образом благодаря притоку иностранного капитала в российские активы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков.
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с чего всё началось

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

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