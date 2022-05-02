Газета.RuАналитики Rystad Energy: Россия получит $260 млрд от продажи нефти и газа в 2022 годуАналитики консалтинговой фирмы Rystad Energy подсчитали, какой доход сможет получить Россия от продажи газа и нефти в 2022 году.Газета.RuПоступления в российский бюджет от продажи нефти вырастут на 45% в текущем году по сравнению с прошлым годом и составят более $180 млрд.ТАССЧто касается газа, аналитики полагают, что остановка поставок в Польшу и Болгарию не окажет значительного влияния на доходы.РИА НовостиНапряженная ситуация в отношениях с Европой может привести к введению эмбарго на нефть из России.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииRystad: доходы бюджета России от нефти и газа в 2022 году превысят результаты предыдущих двух летПРАЙМ06:37Продажа нефти и газа принесет России в 2022 году 260 млрд долларовЭкономика сегодня09:03Rystad Energy: Россия заработает более 200 млрд долларов на экспорте нефтиОбщественная служба новостей08:54Россия может заработать почти 200 млрд долларов на экспорте нефтиФАН08:36Аналитики Rystad Energy: Россия получит $260 млрд от продажи нефти и газа в 2022 годуГазета.Ru07:17Эксперты: доходы России от продажи нефти вырастут на 45% в 2022 годуТАСС06:38Россия получит 260 миллиардов долларов от продажи нефти и газа в 2022 годуНТВ09:18Показать ещёОценить66Поделиться