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Аналитики Rystad Energy: Россия получит $260 млрд от продажи нефти и газа в 2022 году

Аналитики консалтинговой фирмы Rystad Energy подсчитали, какой доход сможет получить Россия от продажи газа и нефти в 2022 году.
Газета.Ru
Поступления в российский бюджет от продажи нефти вырастут на 45% в текущем году по сравнению с прошлым годом и составят более $180 млрд.
ТАСС
Что касается газа, аналитики полагают, что остановка поставок в Польшу и Болгарию не окажет значительного влияния на доходы.
РИА Новости
Напряженная ситуация в отношениях с Европой может привести к введению эмбарго на нефть из России.
РИА Новости

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