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Аналитики Rystad Energy: Россия получит $260 млрд от продажи нефти и газа в 2022 году

Аналитики консалтинговой фирмы Rystad Energy подсчитали, какой доход сможет получить Россия от продажи газа и нефти в 2022 году.
Газета.Ru
Что касается газа, аналитики полагают, что остановка поставок в Польшу и Болгарию не окажет значительного влияния на доходы.
РИА Новости
Первые проблемы с экспортом нефти ожидались в марте, однако, по наблюдению Rystad, подобная ситуация наблюдалась только первые три недели месяца.
РИА Новости
Напряженная ситуация в отношениях с Европой может привести к введению эмбарго на нефть из России.
Finam.Ru

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Аналитики Rystad Energy: Россия получит $260 млрд от продажи нефти и газа в 2022 году
Газета.Ru07:17
Эксперты: доходы России от продажи нефти вырастут на 45% в 2022 году
ТАСС06:38
Rystad: доходы бюджета России от нефти и газа в 2022 году превысят результаты предыдущих двух лет
ПРАЙМ06:37
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