Газета.RuАналитики Rystad Energy: Россия получит $260 млрд от продажи нефти и газа в 2022 годуАналитики консалтинговой фирмы Rystad Energy подсчитали, какой доход сможет получить Россия от продажи газа и нефти в 2022 году.Газета.RuЧто касается газа, аналитики полагают, что остановка поставок в Польшу и Болгарию не окажет значительного влияния на доходы.РИА НовостиПервые проблемы с экспортом нефти ожидались в марте, однако, по наблюдению Rystad, подобная ситуация наблюдалась только первые три недели месяца.РИА НовостиНапряженная ситуация в отношениях с Европой может привести к введению эмбарго на нефть из России.Finam.RuЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАналитики Rystad Energy: Россия получит $260 млрд от продажи нефти и газа в 2022 годуГазета.Ru07:17Эксперты: доходы России от продажи нефти вырастут на 45% в 2022 годуТАСС06:38Rystad: доходы бюджета России от нефти и газа в 2022 году превысят результаты предыдущих двух летПРАЙМ06:37Показать все источникиОценить15Поделиться