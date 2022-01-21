«5–7 аэродромов в радиусе меньше 50 км от Киева и два аэродрома внутри города (на заводе Антонова и аэродром Жуляны) позволят россиянам осуществить высадку воздушного десанта», — отметил Кривонос в эфире телеканала Ukrlife.TV в пятницу, 21 января.
В самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) поступает информация о присутствии иностранных частных военных компаний (ЧВК) у линии соприкосновения, однако стопроцентного подтверждения этих сведений пока нет, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее Bloomberg со ссылкой на пекинского дипломата сообщил, что Си Цзиньпин якобы обращался к Путину с просьбой отказаться от наступления на Украину на время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине.
Американские обозреватели увидели во встрече Блинкена и Лаврова в Женеве возможности для налаживания двухсторонних контактов, несмотря на то что позиции американского госсекретаря по диалогу с Москвой не совпадают с мнением президента США Джо Байдена.