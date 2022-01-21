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Аналитики S&P назвали рост цен на энергоресурсы выгодой для России от политических проблем

Аналитики рейтингового агентства S&P назвали экономические выгоды для России от сохраняющихся геополитических проблем.
Lenta.ru
«Геополитическая неопределенность вокруг Украины подняла цены на энергоресурсы, а Россия является крупнейшим экспортером природного газа в мире», — отмечается в презентации компании (есть у РБК).
РБК
Растущая напряженность между Россией и США и риск введения жестких санкций против Москвы спровоцировали «распродажу на российском фондовом рынке и рынке облигаций».
РБК
«Наш базовый сценарий по-прежнему таков: российская экономика и финансовая система будут продолжать противостоять потрясениям, связанным с умеренным ужесточением ограничений», — подытожили аналитики.
Lenta.ru

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В S&P объяснили, чем России выгодна геополитическая напряженность
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