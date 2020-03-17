Коронавирус
НТВАналитики S&P прогнозируют глобальную рецессию
Эксперты международного рейтингового агентства S&P Global Ratings прогнозируют, что впервые с 2009 года в мировой экономике наступит рецессия — в том числе в связи с пандемией коронавируса.
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Армия и оружие
Госдеп обвинил Россию в гибели турецких военных в Сирии
Вашингтон, 18 марта 2020, 08:47 — REGNUM Ответственной за убийства турецких военнослужащих в Сирии является Россия, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.
Общество
Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания
Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Музыка
Максим Фадеев хочет лишить певицу Глюкозу сценического имени
Продюсер Максим Фадеев намерен забрать у певицы Глюкозы ее сценическое имя и передать новой исполнительнице.
Здоровье
В Екатеринбурге подтвердили первый случай коронавируса
Общество
Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд
На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
Общество
Досрочный этап ЕГЭ перенесли на основной период
Досрочный этап единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 11 классах переносится на основной период – с 25 мая по 29 июня.
Политика
Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку
Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.
Общество
Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Общество
S7 не может получить разрешения на вывозные чартеры из Черногории
Авиакомпания S7 не может получить от властей Черногории разрешения на выполнение вывозных чартерных рейсов из Тивата.
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Футбол
Месси может остаться в «Барселоне» только при одном условии
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Общество
Шнуров написал стихи о росте цен на бензин и призыве Путина не покупать продукты
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение росту цен на бензин и призыву президента России Владимира Путина не закупаться продуктами впрок.
Общество
В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил посмеявшемуся над ним Ивану Урганту
В своем «Инстаграм» Дмитрий опубликовал фрагмент передачи, где Ургант шутит о «голом» фото Дмитрия, а также ответил на его шутку своей собственной шуткой.
Здоровье
В Италии протестируют препарат от коронавируса
В Италии с четверга, 19 марта, врачи начнут тестировать препарат «тоцилизумаб», который применяют при ревматоидном артрите, для лечения коронавируса, пишет РИА Новости.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Кино
Премьеру «Черной вдовы» перенесли на неопределенный срок
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Общество
Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось
У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк проводит все время в клинике с больной раком женой
СМИ сообщают, что супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев проводит все свое свободное время в клинике с больной раком женой.
Армия и оружие
Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения
Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Общество
Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе
Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Армия и оружие
Крупнейшие учения НАТО отменили из-за коронавируса
Культура
Эдита Пьеха прокомментировала слухи об интимной связи с Магомаевым
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Экономика
Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.