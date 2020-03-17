Коронавирус

НТВНТВАналитики S&P прогнозируют глобальную рецессию

Эксперты международного рейтингового агентства S&P Global Ratings прогнозируют, что впервые с 2009 года в мировой экономике наступит рецессия — в том числе в связи с пандемией коронавируса.
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S&P прогнозирует снижение мирового экономического роста

Коммерсантъвчера в 13:50

Экономист оценил прогноз S&P о глобальной рецессии из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 11:17

Мировой экономике предрекли масштабную рецессию

Взгляд.рувчера в 09:16

S&P дало экономический прогноз в связи с пандемией COVID-19

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В S&P заявили, что мировую экономику ожидает глобальный спад из-за коронавируса

ТАССвчера в 09:24

S&P предупредило о риске рецессии мировой экономики из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 09:21

S&P предсказало глобальную рецессию

РБКвчера в 10:36
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Армия и оружие

Госдеп обвинил Россию в гибели турецких военных в Сирии

Вашингтон, 18 марта 2020, 08:47 — REGNUM Ответственной за убийства турецких военнослужащих в Сирии является Россия, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.
REGNUM 01:47
Общество

Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Вести.Ru 01:35
Музыка

Максим Фадеев хочет лишить певицу Глюкозу сценического имени

Продюсер Максим Фадеев намерен забрать у певицы Глюкозы ее сценическое имя и передать новой исполнительнице.
Piter.tv вчера в 02:19
Здоровье

В Екатеринбурге подтвердили первый случай коронавируса

Профиль вчера в 09:04
Общество

Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
РБК вчера в 23:00
Общество

Досрочный этап ЕГЭ перенесли на основной период

Досрочный этап единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 11 классах переносится на основной период – с 25 мая по 29 июня.
Мэрия г. Казани 02:52
Политика

Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку

Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
РИА Новости вчера в 04:58
Футбол

Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.
РИА Новости 01:40
Общество

Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев

Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 16 марта в 14:42
Общество

S7 не может получить разрешения на вывозные чартеры из Черногории

Авиакомпания S7 не может получить от властей Черногории разрешения на выполнение вывозных чартерных рейсов из Тивата.
ТАСС вчера в 16:03
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Газета.Ru 01:22
Футбол

Месси может остаться в «Барселоне» только при одном условии

Спорт день за днем 02:24
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Известия вчера в 09:23
Общество

Шнуров написал стихи о росте цен на бензин и призыве Путина не покупать продукты

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение росту цен на бензин и призыву президента России Владимира Путина не закупаться продуктами впрок.
Lenta.ru 02:34
Общество

В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.
РИА Новости вчера в 17:14
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил посмеявшемуся над ним Ивану Урганту

В своем «Инстаграм» Дмитрий опубликовал фрагмент передачи, где Ургант шутит о «голом» фото Дмитрия, а также ответил на его шутку своей собственной шуткой.
Bimru.ru вчера в 11:33
Здоровье

В Италии протестируют препарат от коронавируса

В Италии с четверга, 19 марта, врачи начнут тестировать препарат «тоцилизумаб», который применяют при ревматоидном артрите, для лечения коронавируса, пишет РИА Новости.
Невские Новости вчера в 18:50
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Кино

Премьеру «Черной вдовы» перенесли на неопределенный срок

Слово и Дело 02:22
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК вчера в 10:07
Общество

Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось

У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
РИА Новости 00:13
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк проводит все время в клинике с больной раком женой

СМИ сообщают, что супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев проводит все свое свободное время в клинике с больной раком женой.
NewInform 16 марта в 09:07
Армия и оружие

Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения

Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Российская газета 02:04
Общество

Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств.
Lenta.ru 01:24
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Армия и оружие

Крупнейшие учения НАТО отменили из-за коронавируса

Актуальные Новости вчера в 20:08
Культура

Эдита Пьеха прокомментировала слухи об интимной связи с Магомаевым

Экспресс газета вчера в 12:42
Энергетика

Нефть дорожает после падения до нового минимума

ГЛАС.RU 02:38
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском вчера в 02:38
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