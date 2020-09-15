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Аналитики Сбербанка назвали условие для укрепления рубля в 2020 году

В период пандемии нового коронавируса на рубль оказывали давление три ключевых фактора: торговые потоки, миграция и потоки капитала.В источнике
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Народные новости

В Сбербанке спрогнозировали курс рубля до конца года

Народные новости11:21
Финмаркет

Рубль во вторник может укрепиться до 74,5 за доллар - Sberbank CIB

Финмаркет07:52
Forbes

Сбербанк указал на «парадоксальное» поведение рубля в нынешний кризис

Forbes08:43
Вести.Ru

Аналитики Сбербанка назвали курс рубля в конце года

Вести.Ru06:59
Profinance.ru

Сбербанк: рубль созрел к тому, чтобы вернуться к 70 за доллар

Profinance.ru07:19
ПРАЙМ

Эксперты прогнозируют падение доллара к концу года до 70 рублей

ПРАЙМ06:03
БИЗНЕС Online

Эксперты указали на парадоксальное поведение рубля в «коронакризис »

БИЗНЕС Online09:56

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил во вторник, что врачи в Омске, когда в местную больницу был госпитализирован с борта самолет оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.
Московский Комсомолец04:07
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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Уильям и Кейт поздравили принца Гарри с днем рождения

По случаю дня рождения родственника принц Уильям и Кейт Миддлтон разместили на своем официальном сайте фотографию, сделанную во время одного из спортивных мероприятий, на котором они присутствовали вместе.
Подмосковье Сегодня09:17
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СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ru06:41
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