Lenta.ruАналитики UBS Global Wealth Management призвали пересмотреть инвестиции в драгметаллыЦены на золото 16 августа снижались после роста в конце прошлой недели.Lenta.ruВ свою очередь, инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует рост стоимости золота к концу года до $2 тыс. за унцию, а серебра — до $30.ИзвестияЗолото, стоимость которого оценивается в долларах, может дешеветь при росте стоимости американской валюты, поскольку тогда металл подорожает в других валютах, что приведет к падению спроса и как следствие — цены.ИзвестияЦена золота уже опускалась в начале августа на 0,4%, до $1814 за унцию.ИзвестияЧитать далееСвернутьРосбалтРосбалтТелеканал 360°Форпост Северо-ЗападИзвестияИнвест-ФорсайтПодробнее о событииАналитики предсказали падение цен на золотоТелеканал 360°вчера в 13:54Аналитики спрогнозировали обвал цен на золотоИзвестиявчера в 12:16В Швейцарии предупредили о падении золотаИнвест-Форсайтвчера в 05:22Финансовые аналитики предупреждают о рисках обвала цен на золотоПРАЙМвчера в 09:43Аналитики UBS Global Wealth Management призвали пересмотреть инвестиции в драгметаллыLenta.ruвчера в 09:26Мировым ценам на золото предрекли обвалРосбалтвчера в 11:19В ближайшие годы цена унции золота может достичь 5 тысяч долларовФорпост Северо-Западвчера в 03:25Показать ещёОценить4Поделиться