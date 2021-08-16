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Аналитики UBS Global Wealth Management призвали пересмотреть инвестиции в драгметаллы

Цены на золото 16 августа снижались после роста в конце прошлой недели.
Lenta.ru
В свою очередь, инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует рост стоимости золота к концу года до $2 тыс. за унцию, а серебра — до $30.
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Золото, стоимость которого оценивается в долларах, может дешеветь при росте стоимости американской валюты, поскольку тогда металл подорожает в других валютах, что приведет к падению спроса и как следствие — цены.
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Цена золота уже опускалась в начале августа на 0,4%, до $1814 за унцию.
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