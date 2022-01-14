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Аналитики ВЭФ спрогнозировали коллапс мировой экономики из-за коронавируса

Вакцинация и ускоренная цифровизация позволили одним странам уже встать на путь быстрого посткризисного восстановления.
Экономика сегодня
Продолжение ковидного кризиса обернется дефицитом сырья, галопирующей инфляцией, растущим социальным неравенством, геополитическими конфликтами и опасным ростом долговой нагрузки.
Известия
Опросив более 12 тыс. респондентов из 124 государств, экономисты выделили проблемы ближайшей перспективы и те, которых придется опасаться в дальнейшем.
Известия
"С начала 2020-го цены на товары выросли почти на 30% и продолжают расти, в том числе из-за растущей напряжённости между Европой и Россией, Китаем, нехватки энергоресурсов и нарушений в цепочках поставок", — отмечают аналитики ВЭФ.
Life.ru

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«Известия»: аналитики ВЭФ предсказали коллапс экономики из-за COVID-19 и новых штаммов
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