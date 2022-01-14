"С начала 2020-го цены на товары выросли почти на 30% и продолжают расти, в том числе из-за растущей напряжённости между Европой и Россией, Китаем, нехватки энергоресурсов и нарушений в цепочках поставок", — отмечают аналитики ВЭФ.