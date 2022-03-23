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Аналитики «ВТБ Капитала» предсказали рост стоимости авиабилетов по России до 50 процентов

Аналитики «ВТБ Капитала» предсказали рост стоимости перелетов по России до 50 процентов в 2022 году.
Lenta.ru
Расходы на топливо и лизинг вместе составляют две трети от всех затрат авиаперевозчиков, отмечается в обзоре.
Интерфакс
Глава Минтранса РФ Виталий Савельев, выступая накануне в Совете Федерации, сообщил, что в летнем сезоне из-за высокого спроса авиабилеты традиционно подорожают, но ненамного.
Интерфакс
Авиасообщение внутри РФ было также частично ограничено: по решению Росавиации с 24 февраля закрыты 11 аэропортов в центральной части и на юге страны.
Финмаркет

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«ВТБ Капитал»: цены на авиабилеты в России могут вырасти, а спрос упадет
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