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Аналитики «ВТБ Капитала» предсказали рост стоимости авиабилетов по России до 50 процентов

Аналитики «ВТБ Капитала» предсказали рост стоимости перелетов по России до 50 процентов в 2022 году.
Lenta.ru
Средняя стоимость билета, согласно обзору аналитиков, вырастет с нынешних 9 тыс. руб. до 14 тыс. руб.
Интерфакс
Глава Минтранса РФ Виталий Савельев, выступая накануне в Совете Федерации, сообщил, что в летнем сезоне из-за высокого спроса авиабилеты традиционно подорожают, но ненамного.
Интерфакс
Расходы на топливо и лизинг вместе составляют две трети от всех затрат авиаперевозчиков, говорится в обзоре.
Финмаркет

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Аналитики прогнозируют рост цен на авиабилеты в РФ в 2022 году минимум в 1,5 раза
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