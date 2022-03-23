Lenta.ruАналитики «ВТБ Капитала» предсказали рост стоимости авиабилетов по России до 50 процентовАналитики «ВТБ Капитала» предсказали рост стоимости перелетов по России до 50 процентов в 2022 году.Lenta.ruСредняя стоимость билета, согласно обзору аналитиков, вырастет с нынешних 9 тыс. руб. до 14 тыс. руб.ИнтерфаксГлава Минтранса РФ Виталий Савельев, выступая накануне в Совете Федерации, сообщил, что в летнем сезоне из-за высокого спроса авиабилеты традиционно подорожают, но ненамного.ИнтерфаксРасходы на топливо и лизинг вместе составляют две трети от всех затрат авиаперевозчиков, говорится в обзоре.ФинмаркетЧитать далееСвернутьФорпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападKazanfirst.ruЭкономика сегодняМуксун.fmСделано в РоссииРадио 1ФАННовый ДеньEAOmedia.ruПодробнее о событииАналитики прогнозируют рост цен на авиабилеты в РФ в 2022 году минимум в 1,5 разаИнтерфакс07:46Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты более чем на 50%Аргументы и Факты06:29Аналитики предсказали рост цен на авиабилеты в России более чем на 50%Говорит Москва04:59Аналитики ВТБ спрогнозировали подорожание авиабилетов в России на 50%Экономика сегодня05:18Цены на авиабилеты в России вырастут более чем на половинуСделано в России05:12В России прогнозируют рост цен на авиабилеты в полтора разаОбщественное телевидение России05:06Стоимость авиабилетов может вырасти в России на 50%ФАН05:26Показать ещёОценить37Поделиться