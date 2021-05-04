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Аналитики ВТБ дали прогноз инфляции в России к концу 2021 года

Максимальный прогноз дали аналитики ВТБ — по их мнению, инфляция может увеличиться в пределах 5,3%, сообщает издание. Рост цен будут сдерживать повышение ключевой ставки Центробанка и возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике.В источнике
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С чего всё началось

Попасть в пятерку: аналитики спрогнозировали инфляцию на конец года

Жесткая политика Большинство опрошенных "Известиями" аналитиков сошлись во мнении, что к декабрю 2021-го рост цен в России составит около 5%. Максимальный прогноз дают эксперты ВТБ — стоимость товаров и услуг может увеличиться в пределах 5,3%. Самые низкие ожидания у "Открытия".
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