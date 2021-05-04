Максимальный прогноз дали аналитики ВТБ — по их мнению, инфляция может увеличиться в пределах 5,3%, сообщает издание. Рост цен будут сдерживать повышение ключевой ставки Центробанка и возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике.

С чего всё началось Попасть в пятерку: аналитики спрогнозировали инфляцию на конец года Жесткая политика Большинство опрошенных "Известиями" аналитиков сошлись во мнении, что к декабрю 2021-го рост цен в России составит около 5%. Максимальный прогноз дают эксперты ВТБ — стоимость товаров и услуг может увеличиться в пределах 5,3%. Самые низкие ожидания у "Открытия". Известия 17:01