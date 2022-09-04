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Аналитики Vortexa: Индия сократила импорт нефти из России, но теперь может увеличить

Индия может увеличить импорт нефти из России на фоне ограничений Евросоюза, считают аналитики компании Vortexa.
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По данным компании, в августе Индия импортировала 738 024 барреля российской сырой нефти в сутки, что на 18% меньше, чем в июле, и на 24,5% меньше, чем в июне.
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В июне источники The Economic Times
 сообщали, что власти Индии увеличили объемы импорта российской нефти с апреля по июнь в 50 раз.
Коммерсантъ
Новак отметил, что российские нефтяники готовятся к введению в Евросоюзе эмбарго на нефть из РФ, все планы ориентированы на сохранение добычи.
ПРАЙМ

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