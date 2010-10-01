Финансы
Деловое.ТВАналитики дали оценку ситуации на российском рынке после обвала рубля
Аналитики дали оценку ситуации на российском рынке после обвала рубля. Так, несмотря на корректировки, внешние инвесторы до сих пор держат активы в рублях, сообщает РБК со ссылкой на ведущего стратега "АТОН" Алексея Каминского.
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Шоу-бизнес
Мама Алексея Янина показала разбитого инсультом сына
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Космос
«Роскосмос» отложил запуск миссии на Марс
Музыка
Little Big представила песню для Евровидения
Группа Little Big исполнила на шоу "Вечерний Ургант" песню "Uno", с которой представит Россию на Евровидении.
Общество
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят больницу, в которой умерла пациентка
Горздрав Екатеринбурга проверяет больницу, в которой женщина скончалась после жалоб на сильную боль в животе.
Спорт
ВФЛА из-за допингового скандала оштрафовали на 10 млн долларов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на 10 млн долларов, об этом сообщил глава рабочей группы организации Руне Андерсен.
Общество
В Италии пожилые супруги умерли от коронавируса в один день
В Италии пожилые супруги умерли от коронавируса в один день.
Общество
Мэр объявил режим ЧС в Нью-Йорке из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, введен в американском городе Нью-Йорк.
Фигурное катание
Отменен чемпионат мира по фигурному катанию
Из-за коронавируса отменен чемпионат мира по фигурному катанию. Об этом сообщает CBC в своем Twitter.
Общество
В Израиле у двух прилетевших из Москвы туристов выявили коронавирус
Два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировали в Израиле у туристов, прилетевших из Москвы.
Хоккей
Жена Овечкина рассказала о панике, которая творится в США из-за коронавируса
Жена хоккеиста сообщила о панике, которая творится в США в связи с распространением коронавируса.
Общество
Угрозу распространения коронавируса в России оценил Мишустин
По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в стране приняты все необходимые меры для предупреждения распространения коронавируса.
Политика
Жители Артемовского хотят переименовать улицу Терешковой
Жители города Артемовский Свердловской области предложили переименовать улицу Валентины Терешковой.
Общество
Эпидемия коронавируса только начинается, заявил Макрон
Эпидемия коронавируса только начинается, здоровье народа является абсолютным приоритетом, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон в телевизионном обращении к нации.
Политика
Пресс-секретарь МИД КНР: коронавирус мог попасть в Китай из США
Пекин, 12 марта 2020, 20:16 — REGNUM Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 12 марта в «Твиттере», что коронавирус COVID-19 мог попасть в Китай из США.
Гаджеты
Redmi представила бюджетный смартфон Note 9 Pro Max
Разрешение селфи-камеры смартфона, расположенной в углу дисплея, составила 16 Мп. Емкость аккумулятора — 5 020 мАч.
Финансы
Аналитики оценили перспективы падения рубля и акций
12 марта ЦБ раскрыл объем своих операций во вторник, на пике обвала, — всего 3,6 млрд руб. Для рубля интервенции регулятора — капля в море, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, хотя его и поддерживает отсутствие закупок иностранной валюты.
Общество
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
Энергетика
Эр-Рияд намерен поставлять нефть в Европу по цене $25 за баррель
Саудовская Аравия предложила в три раза увеличить объемы поставки нефти в Европу по цене, которая сильно отличается от российской.
Экономика
Рост рубля на новости об агрессивных мерах ФРС оказался недолгим
Внимание инвесторов остается приковано к новостям о коронавирусе, которые пока не сулят ничего хорошего, и эксперты полагают, что ФРС придется приложить куда больше усилий, чтобы остановить обвал на рынках.
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Финансы
Индекс РТС упал до 1000 пунктов
Москва, 12 марта 2020, 12:04 — REGNUM Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки около 1000 пунктов впервые с августа 2017 года.
Экономика
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
Шоу-бизнес
Сын Тома Хэнкса рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом отца
Как сообщил сам Том Хэнкс, он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом во время поездки в Австралию.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Экономика
Силуанов заявил о готовности России к обвалу цен на нефть
После переговоров СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.