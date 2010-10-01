Аналитики дали оценку ситуации на российском рынке после обвала рубля. Так, несмотря на корректировки, внешние инвесторы до сих пор держат активы в рублях, сообщает РБК со ссылкой на ведущего стратега "АТОН" Алексея Каминского.

Аналитики дали оценку ситуации на российском рынке после обвала рубля

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