Экономика
Деловое.ТВАналитики дали оценку ситуации на российском рынке после обвала рубля
Аналитики дали оценку ситуации на российском рынке после обвала рубля. Так, несмотря на корректировки, внешние инвесторы до сих пор держат активы в рублях, сообщает РБК со ссылкой на ведущего стратега "АТОН" Алексея Каминского.
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Политика
Мосгордума поддержала поправки в Конституцию
В четверг, 12 марта, Мосгордума поддержала законопроект о внесении изменений в Конституцию.
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Политика
Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе
Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, курирующий теперь украинское направление, анонсировал появление нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
Экономика
Кудрин допустил в России рост бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе мирового кризиса и роста бедности в России.
Происшествия
Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
Пожар на площади одной тысячи "квадратов" разгорелся в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Московской области.
Здоровье
На Украине подтверждены два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусом выявлено на Украине. Об этом в четверг сообщили в Минздраве страны.
Энергетика
Трамп сравнил с мечтой упавшие цены на нефть
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке.
Происшествия
В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
Хоккей
НХЛ остановила сезон из-за коронавируса
Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение остановить чемпионат из-за коронавируса, сообщает New York Post.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Политика
Польский эксперт объяснил неизбежность запуска «Северного потока — 2»
Россия рано или поздно завершит строительство газопровода "Северный поток — 2", сказал польский эксперт по энергетике Матеуш Кубяк в интервью Polske Radio.
Футбол
Блогер Савин открыто обвинил руководство «Зенита» в давлении
Кокорин заявил, что его слова о нежелании возвращаться в Зенит переврали Блогер заявил, что удаление ролика годовалой давности с указанием на имеющиеся в нём нарушения по рекламе случилось через сутки после выхода выпуска про Александра Кокорина, игрока "Сочи", принадлежащего санкт-петербургскому "Зениту".
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Футбол
УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на 2021 год
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет 17 марта специальное совещание, связанное с пандемией коронавируса, из-за которого в последнее время отменяют крупнейшие спортивные соревнования.
Кино
12-летняя дочь Миллы Йовович получила роли в двух фильмах
Как рассказала кинозвезда, 12-летняя Эвер Габо Йовович получила роли в двух фильмах – супергеройском боевике и диснеевской экранизации книг о Питере Пэне.
Здоровье
В Петербурге у 129 человек подозревают коронавирус
В Петербурге 129 человек, вернувшихся из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран, доставлены в больницы с признаками ОРВИ.
Общество
В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
Лабораторные исследования подтвердили, что у трех пассажиров, госпитализированных с рейса Милан-Киев с температурой, коронавируса нет, сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Здоровье
Названа самая простая защита от коронавируса
По мнению экспертов, в роли самой эффективной защиты от коронавируса выступает довольно простое занятие – последовательное укрепление иммунитета с помощью определенных пимщевых продуктов.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Экономика
Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей
Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».
Футбол
Главный тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета заразился коронавирусом.
Гаджеты
SYSGO ELinOS – встроенная операционная система бытовой техники Miele
Операционная система ELinOS компании SYSGO — Embedded Linux для промышленных применений, выбрана компанией Miele в качестве встроенной ОС бытовой техники серии Generation 7000.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал тюменцам о симптомах коронавируса
Специалисты ведомства рассказали, что нужно сделать, чтобы уберечься от инфекции, и каковы должны быть первые действия при появлении симптомов.
Политика
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей
Администрация Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от сделки с Россией по покупке истребителей Су-35, пишет Bloomberg.