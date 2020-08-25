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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперты дали советы владельцам сбережений в рублях

Ожидать значительного укрепления рубля в ближайшее время не стоит, как и менять российскую валюту на иностранную прямо сейчас. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на экспертов.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Перелом на валютном рынке. Что делать тем, у кого сбережения в рублях

По мнению Лапшиной, долгосрочные сбережения, которые вы не планируете трогать и тратить в течение как минимум трех-пяти лет, держать в валюте безопаснее и эффективнее. Причем не просто в валюте, а приобретая валютные инструменты, например, еврооблигации.
ПРАЙМ22 августа в 21:09
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Газета.Ru

Эксперты дали советы владельцам сбережений в рублях

Газета.Ru02:15
ПРАЙМ

Перелом на валютном рынке. Что делать тем, у кого сбережения в рублях

ПРАЙМ22 августа в 21:09
Южный Федеральный

Финансовые аналитики рассказали, стоит ли покупать валюту сейчас

Южный Федеральный23 августа в 03:45
Рамблер

Хранящим сбережения в рублях россиянам дали совет

Рамблер23 августа в 03:28
Политическая Экспертиза

Финансовые эксперты оценили перспективы сбережений в рублях

Политическая Экспертиза23 августа в 03:16
Экономика сегодня

Финансовые эксперты дали советы владельцам рублевых сбережений

Экономика сегодня23 августа в 02:22
REGNUM

Эксперты дали рекомендации владельцам сбережений в рублях

REGNUMвчера в 06:59

Меркель призвала российские власти расследовать отравление Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас в совместном заявлении призвали российские власти провести открытое расследование отравления оппозиционера Алексея Навального.
Меркель призвала российские власти расследовать отравление Навального
МР7.рувчера в 15:58
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В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости23:37
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Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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Разработчик ударного беспилотника «Гром» назвал его задачи

Новейший ударный беспилотник "Гром" предназначен для поддержки истребителей, а его основная задача - сохранить жизни пилотов и сами пилотируемые самолёты, рассказал генеральный конструктор компании-разработчика "Кронштадт" Николай Долженков.
Комсомольская правдавчера в 00:29
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Житель Гонконга повторно заразился SARS-CoV-2

В Гонконге зафиксирован первый случай повторного заражения SARS-CoV-2 сообщает South China Morning Post со ссылкой на неопубликованные результаты ученых из Гонконгского университета.
N+121:59
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В Москве арестован глава Агентства кибербезопасности

В Москве по решению Пресненского суда арестован руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.
BFM.ruвчера в 12:59
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