Эксперты дали советы владельцам сбережений в рублях
Ожидать значительного укрепления рубля в ближайшее время не стоит, как и менять российскую валюту на иностранную прямо сейчас. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на экспертов.В источнике
С чего всё началось
Перелом на валютном рынке. Что делать тем, у кого сбережения в рублях
По мнению Лапшиной, долгосрочные сбережения, которые вы не планируете трогать и тратить в течение как минимум трех-пяти лет, держать в валюте безопаснее и эффективнее. Причем не просто в валюте, а приобретая валютные инструменты, например, еврооблигации.
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