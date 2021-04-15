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РИА Новости

Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей

Пассивным доход можно считать условно, даже если речь идет о самых надежных инструментах инвестирования. В любом активе есть определенные риски, по которым нужно время от времени принимать решения, рассказал агентству "Прайм" эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов.В источнике
РИА Новости
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ПРАЙМ
С чего всё началось

Эксперты научили, как иметь пассивный доход в 100 тысяч рублей без усилий

Любой актив требует внимания инвестора, периодического принятия решений о том, оставлять ли средства в нем или перевести в другие вложения. То есть доход даже от самых надежных инструментов вложения можно лишь условно считать пассивным.
ПРАЙМ19:02

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Эксперты назвали стартовую сумму для получения «пассивных» 100 тысяч рублей

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Аналитики рассказали, как получать пассивный доход в 100 тысяч рублей

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Экономист Дроздов рассказал о получении пассивного дохода в 100 тысяч рублей

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Эксперты рассказали, как получить пассивный доход

Национальная служба новостей22:23

Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей

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Эксперты научили, как иметь пассивный доход в 100 тысяч рублей без усилий

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