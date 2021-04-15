Пассивным доход можно считать условно, даже если речь идет о самых надежных инструментах инвестирования. В любом активе есть определенные риски, по которым нужно время от времени принимать решения, рассказал агентству "Прайм" эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов.

С чего всё началось Эксперты научили, как иметь пассивный доход в 100 тысяч рублей без усилий Любой актив требует внимания инвестора, периодического принятия решений о том, оставлять ли средства в нем или перевести в другие вложения. То есть доход даже от самых надежных инструментов вложения можно лишь условно считать пассивным. ПРАЙМ 19:02