Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости

Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей

Пассивным доход можно считать условно, даже если речь идет о самых надежных инструментах инвестирования. В любом активе есть определенные риски, по которым нужно время от времени принимать решения, рассказал агентству "Прайм" эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов.В источнике
РИА Новости
ФАН
Live24
Экономика сегодня
Царьград
Национальная служба новостей
РЕН ТВ
ПРАЙМ
С чего всё началось

Эксперты научили, как иметь пассивный доход в 100 тысяч рублей без усилий

Любой актив требует внимания инвестора, периодического принятия решений о том, оставлять ли средства в нем или перевести в другие вложения. То есть доход даже от самых надежных инструментов вложения можно лишь условно считать пассивным.
ПРАЙМ19:02

Подробнее о событии

Финансист рассказал, как получать пассивный доход в 100 тысяч рублей

Life.ru23:21

Финансист Дроздов рассказал о способах получения пассивного дохода

Экономика сегодня19:50

Аналитики рассказали, как получать пассивный доход в 100 тысяч рублей

РЕН ТВ20:26

Экономист Дроздов рассказал о получении пассивного дохода в 100 тысяч рублей

ФАН20:22

Эксперты рассказали, как получить пассивный доход

Национальная служба новостей22:23

Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей

РИА Новости19:15

Эксперты научили, как иметь пассивный доход в 100 тысяч рублей без усилий

ПРАЙМ19:02
Интересное

В Греции отмечают большой спрос россиян на турпоездки

Греция отмечает большой спрос россиян на турпоездки, но бронирование пока слабое из-за различных ограничений, определенные надежды в этом плане возлагаются на начинающийся в среду визит в Москву министра туризма Греции Хариса Теохариса.
ТАСС13 апреля в 15:55

Замглавы департамента экономики Москвы задержали по делу о взятке

Заместитель главы департамента экономической политики и развития Москвы Леонид Кострома задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в Пресненском суде столицы.
RT на русском04:26