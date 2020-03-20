с чего всё началось

Несмотря на рост нефтяных котировок за минувшие сутки ряд экспертов прогнозируют ухудшение обстановки на мировом рынке «черного золота». Причем настолько, что в их сценариях есть место даже отрицательным реальным ценам.

Аналитики допускают падение цен на нефть до 5 долларов

Происшествия Женщина в Севастополе распылила в лицо ребенку баллончик Ребенок атаковал ее, а стоявшая рядом другая женщина брызнула мальчику в лицо баллончиком, после чего женщины вытолкнули мальчика с площадки.

Энергетика Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.

Происшествия Житель Дагестана насмерть избил раввина Жителю Буйнакского района Дагестана предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, сообщает СК РФ по республике, скончавшийся после избиения житель Буйнакска являлся раввином городской синагоги, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Авто Новый Nissan Qashqai станет гибридным В основу будущего Qashqai ляжет усовершенствованная платформа CMF от Renault-Nissan, которая будет поддерживать не только привычные ДВС, но и передовые силовые установки на электрической или гибридной тяге.

Общество В Италии число жертв коронавируса побило суточный рекорд Сенатор рассказал, почему Италия оказалась не готова к коронавирусу Также в Италии сообщили о 689 случаях выздоравления за сутки, таким образом общее число поборовших вирус составило 5129 человек.

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая назвала иллюзией свою счастливую жизнь Напомним, уже несколько лет Юлия вместе со своим мужем Андреем Кончаловским борется за жизнь дочери Маши, которая попала в страшное ДТП.

Политика Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.