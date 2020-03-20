Энергетика

ИнтересантИнтересантАналитики допускают падение цен на нефть до 5 долларов

Несмотря на рост нефтяных котировок за минувшие сутки ряд экспертов прогнозируют ухудшение обстановки на мировом рынке «черного золота». Причем настолько, что в их сценариях есть место даже отрицательным реальным ценам.
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с чего всё началось
Нефтяные трейдеры, переживающие обвал рынка на фоне распада сделки ОПЕК+ и эпидемии нового коронавируса, сообщили, что ситуация может ухудшиться и стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет
 Bloomberg.
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Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

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URA.Ru01:00

Цены на нефть могут обвалиться до 5 долларов за баррель

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Комментарии

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