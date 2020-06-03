с чего всё началось

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

Игры В Epic Games Store бесплатно раздают игры вселенной Borderlands На просторах Epic Games Store началась бесплатная раздача игр по вселенной Borderlands.

Гаджеты Представлен корпус Fractal Design Define 7 Compact Новый корпус Fractal Design Define 7 Compact берет за основу самые сильные черты современного дизайна 7-й серии и помещает их в удобную компактную форму. 1

Общество В РФ начнут выдавать новые автомобильные номера ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До этого такой код начинался с 1 или 7. 732

Политика Власти Франции прокомментировали возможное возвращение России в G7 Франция не видит причин для возвращения России в «большую семерку», сообщает в среду, 3 июня, Reuters со ссылкой на представителей французского правительства. 5

Интернет Браузер Edge на базе Chromium теперь доступен через центр обновления Windows Финальная сборка браузера Edge на базе Chromium стала доступна ещё в январе 2020-го, однако для установки приложения приходилось сначала вручную загружать его с сайта компании.

Гаджеты Представлен список iPhone, которые получат iOS 14 Новая версия платформы iOS 14, которую представят этой осенью, будет доступна даже для устройств, выпущенных 5 лет назад, включая iPhone 6s. 7

Игры Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в честь 60-летия. 17

Футбол Сегодня состоится матч «Вердера» против «Айнтрахта» В матче первого круга, который состоялся во Франкфурте, эти команды разошлись миром: 2:2. Отметим, что обе команды одержали победы в прошлом туре чемпионата Германии.

Гаджеты Представлен недорогой 5G-смартфон Honor Play 4 Компания Honor сегодня представила модель Play 4, которую создали на базе процессора Dimensity 800 от компании MediaTek. 1

Спорт Total War: Troy бесплатно раздадут в Epic Games Store Японский разработчик игр SEGA представил новый трейлер к стратегии Total War: Troy, в котором поделился с поклонниками серии сюжетными деталями и датой выхода вдохновленной гомеровской «Илиадой» игры. 11

Общество Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. 386

Кино Эскизы малыша Йоды появились в сети Изображениями малыша переполнился интернет, а в магазинах появились игрушки Йоды. https: / / www.instagram.com / p / B5D_93TlzKm / Сериал "Мандалорец" является сюжетным ответвлением киносаги "Звездные войны". 7

Общество МЧС предупредило о сильном дожде с грозой в Москве В Москве ожидается сильный дождь с грозой и ветер до 17 м/с, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Москве.

Киберспорт Серверы Dota 2 отключились во время матча между Team Secret и Alliance Матч между Team Secret и Alliance на ESL One Birmingham 2020 прервался из-за технических неполадок с серверами Dota 2. Возможно, командам придется переиграть третью карту встречи.

Экономика The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса» «Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. 265

Авто Koenigsegg и Polestar готовят «что-то захватывающее» В инстаграм-аккаунте Koenigsegg появилось фото, на котором изображены передние части четырёхместного гиперкара Gemera и концепта Polestar Precept. 1

Кино Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года Москва, 1 июня 2020, 10:02 — REGNUM Лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признали фильм Клима Шипенко «Текст». 122

Политика Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит. 445