Коронавирус
РБКАналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 12:27, Ашберн
Общество
В России открылся первый магазин датского конкурента IKEA
В России открылся первый магазин датской мебельной компании и товаров для дома JYSK.
Интерфакс 06:11
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
Политика
Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства.
ТАСС 12:13
Общество
В ВОЗ предупредили о возможном приходе второй волны коронавируса
«Вторая волна не является неизбежной, однако всё большее число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID, если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной», — цитирует Клюге «РИА Новости».
Известия 06:21
Политика
Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
Известия 11:08
Армия и оружие
В ЛНР отменили режим повышенной боевой готовности
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пасечник пообещал президенту Украины Зеленскому «отодвинуть линию соприкосновения», если украинские каратели не прекратят обстрелы гражданской инфраструктуры республики.
REGNUM 11:10
Происшествия
Полицейские встали на колени перед протестующими в США
Полицейские в городе Фейетвилл (штат Северная Каролина) встали на колени перед протестующими. Видео опубликовал Telegram-канал «Милитарист».
Lenta.ru вчера в 09:31
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru вчера в 11:54
Спорт
В Татарстане умер чемпион мира по борьбе корэш Ильяс Галимов
Российская газета 12:01
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
Политика
Норвежский социолог предрек распад США в 2020 году
Социолог из Норвегии Йохан Галтунг много лет назад предсказал распад Соединенных Штатов в 2020 году.
Политическая Экспертиза 06:18
Общество
В Швеции появилась «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
Соискатели со всего мира заинтересовались вакансией в Швеции, на которой можно не работать.
ТАСС 08:32
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 21:30
Политика
Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию
Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают игры вселенной Borderlands
На просторах Epic Games Store началась бесплатная раздача игр по вселенной Borderlands.
Актуальные Новости вчера в 04:55
Спорт
Total War: Troy бесплатно раздадут в Epic Games Store
Японский разработчик игр SEGA представил новый трейлер к стратегии Total War: Troy, в котором поделился с поклонниками серии сюжетными деталями и датой выхода вдохновленной гомеровской «Илиадой» игры.
NewInform вчера в 12:39
Здоровье
Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых
У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru 08:47
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
Общество
Глава Подмосковья объяснил сохранение ограничений «зыбкостью» ситуации
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, Московская область занимает второе место в стране по уровню распространения инфекции.
РБК 12:12
Политика
Посол отверг обвинения в причастности России к беспорядкам в США
Россия не причастна к беспорядкам в США, заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:54
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Здоровье
От коронавируса умер уникальный врач Таймураз Тедтоев
Не стало известного военного эпидемиолога, терапевта, бывшего главного врача экспериментальной московской взросло-детской поликлиники № 219 Таймураза Асламбековича Тедтоева.
Московский Комсомолец 06:01
Общество
В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения
В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин призвал скинуться на лечение Анастасии Заворотнюк
Иосиф Пригожин выступал с идеей о создании движения помощи артистам на государственном уровне еще при жизни Иосифа Кобзона, который был известен своим неравнодушием к чужим бедам.
Комсомольская правда вчера в 18:15