Коронавирус
РБКАналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
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Спорт
Лучший спортсмен Татарстана 2017 года скончался из-за коронавируса
ProstoProSport 10:15
Киберспорт
Вышел многопользовательский шутер Valorant
Студия Riot Games 2 июня выпустила шутер Valorant в Европе и СНГ, поиграть в него может любой желающий.
Sibnet Новости вчера в 10:25
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Политика
Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
Ведомости 12:12
Политика
США не смогут остановить «Северный поток-2» — посол РФ
Во время общения с дипломатом ведущий ток-шоу Евгений Попов поинтересовался, смогут ли США остановить строительство объекта.
REGNUM 12:04
Политика
Трамп высказался за присутствие России в G7
Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru 10:05
Политика
Бальбек оценил идею Киева направить корабли НАТО в Керченский пролив
Ранее сообщалось, что представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что корабли стран НАТО могли бы "мониторить" ситуацию в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 13:10
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Армия и оружие
Россия расширила список угроз для применения ядерного оружия
Пока весь мир наблюдал за беспорядками в США, Россия внесла корректировки в свою военную доктрину в части случаев применения ядерного оружия.
Pravda.Ru 08:04
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму
Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новости 12:02
Политика
Кремль исключил угрозы здоровью граждан на голосовании по поправкам
Президент России Владимир Путин назначил днем проведения голосования 1 июля, эту дату предложила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
РБК 08:19
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости вчера в 11:20
Общество
Жителям Петербурга с 5 июня разрешили посещать храмы
Богослужения в храмах Санкт-Петербурга возобновятся с 5 июня при соблюдении санитарных требований, прихожане должны использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 12:05
Футбол
Карпин рассказал о подготовке «Ростова» к возобновлению чемпионата
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от возобновления чемпионата России, а также рассказал о ходе подготовки к рестарту.
Metaratings 10:42
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv вчера в 05:28
Авто
Volkswagen поделился тизером обновленного универсала Arteon
Немецкий концерн недавно решил поделиться тизером модели. Дизайн будущего Volkswagen Arteon теперь может оценить каждый пользователь Сети.
Дни24 11:09
Шоу-бизнес
Лолита предстала в образе разобранного робота в тизере нового клипа
Российская певица Лолита Милявская показала тизер клипа, в котором предстала в виде 3D-модели разобранного робота.
News.ru 10:18
Общество
В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения
В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
Транспорт
Перевозка пассажиров до станции Выходной будет пересмотрена
Московский Комсомолец Мурманск 09:15
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Радиоведущая Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением.
Газета.Ru 11:38
Общество
Овечкин высказался о массовых беспорядках в США
Хоккеист высказал слова соболезнования по поводу гибели афроамериканца Джорджа Флойда, а также обратился к жителям США в связи с массовыми беспорядками, вызванные данным событием.
Piter.tv вчера в 04:09
Здоровье
Первый симптом коронавируса назвал Минздрав
Вышла седьмая редакция методических рекомендаций Минздрава, направленная на профилактику, диагностику и лечение COVID-19.
Цензуры.Нет 09:51
Общество
В Калининградской области отменили платную обсервацию
В Калининградской области отменили платную обсервацию.
Клопс 10:39
Политика
Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ.
ТАСС 08:19
Экономика
В РФ IT-отрасль призвали включить в число пострадавших от пандемии
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Касперской и Макарова, в 2020 — 2021 годах Россию может покинуть около 10 − 15 тыс. IT-специалистов.
REGNUM 03:45
Политика
Пентагон выступил против использования армии для борьбы с беспорядками
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что выступает против использования американских военных для подавления беспорядков в стране.
RT на русском 12:11
Общество
Глава Подмосковья объяснил сохранение ограничений «зыбкостью» ситуации
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, Московская область занимает второе место в стране по уровню распространения инфекции.
РБК 12:12
Армия и оружие
В ЛНР отменили режим повышенной боевой готовности
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пасечник пообещал президенту Украины Зеленскому «отодвинуть линию соприкосновения», если украинские каратели не прекратят обстрелы гражданской инфраструктуры республики.
REGNUM 11:10