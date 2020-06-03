с чего всё началось

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

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Происшествия По делу Флойда обвинения предъявлены еще троим полицейским Генпрокурор штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения еще троим полицейским, находившимся рядом с сотрудником полиции Дереком Шовином, который задушил коленом афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, сообщила сенатор от штата Эми Клобушар.

Общество МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения. 90

Шоу-бизнес Муж Полины Гагариной назвал отечественную эстраду убогой В своём посте в Инстаграме Дмитрий стал рассуждать о современной эстраде и назвал её убогой, сообщив, чтобы его ждали в следующем сезоне проекта "Голос". 18

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Экономика Warner Music провела крупнейшее в этом году IPO Одна из трех крупнейших звукозаписывающих компаний мира Warner Music Group Corp (WMG) привлекла $1,925 млрд в ходе IPO, которое стало крупнейшим на рынке с начала года.

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Здоровье Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства. 609

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Политика ЦИК обсудит электронное голосование по Конституции в пяти регионах Дистанционное электронное голосование по внесению поправок в Конституцию, кроме Москвы, смогут провести еще четыре региона — Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия, следует из проекта повестки заседания ЦИК.

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