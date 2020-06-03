с чего всё началось

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

Происшествия Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки. 5

Общество Twitter Рогозина перешел Роскосмосу Источник фото: Twitter "Принципиально важные публикации пресс-службы мы и так с генеральным директором согласовываем, поэтому нет смысла вести две параллельные страницы", — объяснил РИА "Новости" это преобразование руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко. 24

Политика Белорусское правительство уйдет в отставку Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отставке правительства, сообщает БелТА. 778

Политика Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам. 22

Футбол «Краснодар» может возглавить главный тренер «Сокола» Захаряк Как передает «Матч ТВ», вместо Сергея Матвеева с большой долей вероятности назначат Игоря Захаряка, тренирующего «Сокол».

Киберспорт Sea of Thieves вышла в Steam за 725 рублей Sea of Thieves добралась до Steam, где её теперь можно приобрести за 725 рублей.

Общество Кадыров опроверг слухи об установке вышек 5G в Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи об установке вышек 5G в регионе и их негативном влиянии на здоровье. 3

Экономика Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне. 23

Интернет Браузер Edge на базе Chromium теперь доступен через центр обновления Windows Финальная сборка браузера Edge на базе Chromium стала доступна ещё в январе 2020-го, однако для установки приложения приходилось сначала вручную загружать его с сайта компании.

Шоу-бизнес Лолита предстала в образе разобранного робота в тизере нового клипа Российская певица Лолита Милявская показала тизер клипа, в котором предстала в виде 3D-модели разобранного робота.

Политика Что произойдёт при отказе от контроля над ядерным оружием - размышляют в прессе США Если существующая тенденция сохранится, очень скоро мир подойдет к ситуации, когда не останется ни единого инструмента международного контроля за ядерными вооружениями.

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Происшествия Протестующие в Лондоне устроили потасовку с полицией Акция протеста в Лондоне против расизма переросла в потасовку перед резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит, сообщает телеканал Sky News. 36

Общество В РФ начнут выдавать новые автомобильные номера ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До этого такой код начинался с 1 или 7. 733